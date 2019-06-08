В Google Ads теперь можно включить настройку конверсии на уровне кампании

Google Ads объявил, что настройку конверсии теперь можно включить на уровне кампании. Новая опция доступна во всех аккаунтах для медийных и поисковых кампаний. Поддержка этой функции для видеокампаний будет добавлена позже в этом году.

Теперь рекламодателям не нужно будет создавать несколько аккаунтов для кампаний с разными целями. Достаточно будет выбрать соответствующие типы конверсий для каждой из них. Это сэкономит время и облегчит управление ставками внутри аккаунта.

В Google рекомендуют использовать новую функцию в том случае, если кампании нацелены на разные типы конверсий.

Подробнее о том, как включить настройку конверсии на уровне кампании, можно прочитать в Справке Google Ads.

Отметим, что эта функция была впервые анонсирована на мероприятии Marketing Live, во время которого Google традиционно презентует новинки в области рекламы и маркетинга. Со всеми основными анонсами GML 2019 можно ознакомиться здесь.


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