В Google Ads теперь можно включить настройку конверсии на уровне кампании

Google Ads объявил , что настройку конверсии теперь можно включить на уровне кампании. Новая опция доступна во всех аккаунтах для медийных и поисковых кампаний. Поддержка этой функции для видеокампаний будет добавлена позже в этом году.

Теперь рекламодателям не нужно будет создавать несколько аккаунтов для кампаний с разными целями. Достаточно будет выбрать соответствующие типы конверсий для каждой из них. Это сэкономит время и облегчит управление ставками внутри аккаунта.

В Google рекомендуют использовать новую функцию в том случае, если кампании нацелены на разные типы конверсий.

Подробнее о том, как включить настройку конверсии на уровне кампании, можно прочитать в Справке Google Ads .