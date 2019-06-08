Google улучшил SOS-оповещения в поиске и Картах

Google обновил SOS-оповещения, которые показываются в поиске и Картах, снабдив их визуальной информацией и новой системой навигации.

Обычно эти оповещения выводятся при катастрофах, стихийных бедствиях и в других подобных инцидентах. Теперь у пользователей будет больше информации о чрезвычайных ситуациях.

На данный момент эти оповещения содержат следующие данные:

  • Краткую информацию о том, что произошло
  • Релевантные новостные публикации
  • Телефоны и сайты МЧС, а также твиты от местных властей
  • Советы по сохранению безопасности

В скором времени пользователи также смогут видеть в них подробные визуализации, связанные с ураганами, землетрясениями и наводнениями.

За несколько дней до урагана люди, проживающие в районе бедствия, начнут видеть SOS-оповещение в Google Maps и информацию о траектории шторма.

После землетрясения Google покажет карту его сейсмической активности – визуализацию эпицентра, величины и интенсивности.

В Индии, на которую приходится более 20% наводнений во всём мире, начнут показываться прогнозы по такого рода ситуациям. Google оповестит, в каких регионах может произойти наводнение, а также сообщит о его предполагаемой интенсивности.

Кроме того, Google предупредит пользователей Карт о стихийных бедствиях, через зону которых проходит их маршрут, и перенаправит их на безопасную территорию.

Во время чрезвычайной ситуации пользователи Карт также смогут отправить своё местоположение и поделиться информацией о происшествии с близкими и родными.

Кризисная навигация будет запущена в Google Maps позже этим летом. Прогнозы по ураганам и карты сейсмической активности появятся на iOS, Android и десктопах в ближайшие недели.

Визуализации, связанные с наводнениями, будут запущены сначала в индийском городе Патна, а затем будут расширены на регионы Ганга и Брахмапутры.

Напомним, что Google добавил SOS-оповещения в поиск и Карты в 2017 году.


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