Firefox теперь блокирует Google Analytics, но не полностью

На днях Mozilla выпустила обновлённую версию браузера Firefox, который по умолчанию блокирует third party cookies и трекеры. Среди них – и Google Analytics.

В ответ на вопросы специалистов в Mozilla объяснили, что это изменение призвано обеспечить конфиденциальность данных пользователей.

«Чьи данные, как вы утверждаете, мы забираем? Я говорю, что это данные пользователя, а пользователь имеет право сохранять их конфиденциальность. Если пользователь хочет поделиться своими данными о трафике с веб-сайтом, он может отключить защиту от отслеживания», — отметил разработчик Mozilla Аса Доцлер (Asa Dotzler).

Whose data is that you claim we're taking away. I assert that it's the user's data and the user has a right to keep it private. If the user wants to share her traffic data with a website she can disable the tracking protection.

— Asa Dotzler (@asadotzler) June 4, 2019

Другой сотрудник Mozilla под ником Nukeador также добавил:

«Большинство трекеров собирают идентифицируемые агрегированные данные, включая фингерпринтинг пользователя без уведомления. Пришло время прекратить такие злоупотребления».

Most trackers collect identificable aggregated data, including fingerprinting user without notice. It was about time to time to stop such abuses.

— Nukeador (@nukeador) June 4, 2019

Однако позже он отметил, что большинство данных Google Analytics не пострадают от этого изменения.

«Аналитическая функциональность GA (используемая для подготовки отчётов для владельца сайта) основана на first party cookies. Поэтому пользователи по-прежнему будут учитываться в статистике по сайту, как и пользователи Apple ITP».

The analytics functionality of GA (as used to prepare reports for a site owner) is a 1st-party cookie. So users will still count toward a site's GA stats, like users of Apple ITP.

— Nukeador (@nukeador) June 6, 2019

Также далее выяснилось, что блокировка JS-скриптов, используемых для отправки данных в GA, осуществляется при выборе «Strict» режима в настройках конфиденциальности. При этом по умолчанию включен стандартный режим.

Напомним, ранее на этой неделе Mozilla объявила, что функция Enhanced Tracking Protection, которая блокирует сторонние куки в Firefox, теперь будет включена по умолчанию.

Для существующих пользователей браузера это обновление будет запущено в ближайшие месяцы, а новые пользователи получат доступ к нему сразу.




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