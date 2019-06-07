В Instagram появился новый способ накрутки подписчиков - масслукинг

В мае пользователи Instagram заметили резкое увеличение просмотров stories. В среднем на 200 ожидаемых просмотров приходилось 600-700 посещений с других аккаунтов, в том числе со страниц известных брендов и селебрити. Однако, как сообщают эксперты компании Ingate, радоваться такому вниманию звезд не стоит, — подобная активность вероятней всего означает, что аккаунт попал под действие «серого» способа продвижения.

Накрутка просмотров stories получила название масслукинг — по аналогии с масслайкингом и массфолловингом. Его суть в следующем: бренд просматривает stories рядового пользователя. Пользователь, удивленный такому гостю, переходит на страницу бренда, изучает и при желании подписывается на его аккаунт.

Больше просмотров — больше вероятность заполучить нового подписчика. Но традиционном способом, вручную, большую аудиторию не охватить. Появились специальные программы, которые автоматически накручивают число просмотров. Таким образом один аккаунт может просматривать миллионы stories ежедневно. Для масслукинга выбираются пользователи с небольшим количеством подписчиков, которые активно следят за гостями на своей странице.

Елена Апухтина, руководитель группы трафик-менеджеров Ingate :

«Рядовым пользователям я советую не беспокоиться и просто переждать лавину просмотров stories. А брендам — не рисковать и не заниматься накруткой. Велика вероятность, что в ближайшее время Instagram обратит внимание на масслукинг, как это случилось с масслайкингом и массфолловингом, и применит санкции к аккаунтам, использующим такую схему продвижения».

Напомним, на этой неделе рекламодатели Instagram получили возможность продвигать органические брендированные посты как рекламу в лентах пользователей. Новый формат получил название Branded Content Ads.