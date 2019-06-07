Google: такой сигнал, как HTTPS, не стоит игнорировать

Вопрос по сертификатам возник после того, как сотрудник Google Джон Мюллер отметил, что они должны быть валидными:
«Смена SSL-сертификата не повлияет на позиции, если он действительный. Тем не менее, есть много причин для изменений в ранжировании – от вещей, имеющих отношение к самому сайту (качество), до внешних факторов (конкуренция) и обновлений алгоритма, связанных с релевантностью».
So now SSL certs need to be valid for https ranking signal? Previously Google said they didn't check if the cert was valid, it just had to be https in the URL
Напомним, что Google начал рассматривать использование HTTPS на сайте в качестве сигнала для ранжирования в августе 2014 года. При этом наличие HTTPS даёт очень слабый импульс в ранжировании, но увеличивать вес этого фактора Google не собирается. В компании считают, что в этом нет смысла: рано или поздно на защищённый протокол перейдут все.
Отметим также, что в феврале 2018 года доля HTTPS-результатов в топ-10 Google.com превысила 70%.
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