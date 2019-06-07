Google: такой сигнал, как HTTPS, не стоит игнорировать

На днях сотрудник Google Гэри Илш заявил в Twitter , что такой сигнал ранжирования, как HTTPS, не стоит игнорировать.

«Я не могу назвать точное число, но этот сигнал влияет на достаточное количество запросов, чтобы я его не игнорировал», — написал Илш.

I can't say the exact number but the signal affects enough queries measurably that i wouldn't ignore it — Gary "??" Illyes (@methode) June 5, 2019

Он также отметил, что невалидный SSL-сертификат не повлияет на этот сигнал. Но он может влиять на другие факторы.

«Недействительный сертификат будет влиять на другие вещи. При этом я точно знаю, что сам сигнал [HTTPS] затронут не будет: если у вас есть HTTPS, то вы получите импульс [в ранжировании]».

A broken cert will affect other things though. For reasons, i know for certain that the ranking signal itself would be unaffected: you have https in the result, you get the (tiebreaker) boost — Gary "??" Illyes (@methode) June 5, 2019

Вопрос по сертификатам возник после того, как сотрудник Google Джон Мюллер отметил, что они должны быть валидными:

«Смена SSL-сертификата не повлияет на позиции, если он действительный. Тем не менее, есть много причин для изменений в ранжировании – от вещей, имеющих отношение к самому сайту (качество), до внешних факторов (конкуренция) и обновлений алгоритма, связанных с релевантностью».

So now SSL certs need to be valid for https ranking signal? Previously Google said they didn't check if the cert was valid, it just had to be https in the URL — Barry Schwartz (@rustybrick) June 4, 2019

Напомним, что Google начал рассматривать использование HTTPS на сайте в качестве сигнала для ранжирования в августе 2014 года. При этом наличие HTTPS даёт очень слабый импульс в ранжировании, но увеличивать вес этого фактора Google не собирается. В компании считают, что в этом нет смысла: рано или поздно на защищённый протокол перейдут все.