Google инвестировал в AR-стартап Hello TeamSolar

AR-стартап Hello TeamSolar заключил соглашение о партнёрстве с Google для совместной работы над технологией дополненной реальности. В рамках сделки Google также инвестировал в компанию.

Эти средства пойдут в первую очередь на разработку платформы для брендированных AR-функций, которые будут воспроизводиться в широком масштабе на нескольких устройствах сразу в режиме реального времени. Команда также будет работать с Google над созданием приложений, которые поддерживают AR-сервисы, основанные на местоположении.

Среди основателей Hello TeamSolar значатся Арчи Пракаш, работающий на факультете интерактивных игр и медиа Университета Южной Калифорнии, создатель Diner Dash и глава Playmatis Ник Фортунью и бывший лектор Берлинского университета искусств Линда Франке.

Google будет принадлежать около 5% стартапа, которые оцениваются в $10 млн.

«Инвестиции обеспечат будущее с AR и Google. Возможно, у нас нет ресурсов крупных AR-игроков, но мы можем быстро внедрять инновации и предоставлять ключевые сервисные платформы для будущих AR-гигантов, таких как Microsoft, Apple и Magic Leap», — заявил Фортуньо.

Напомним, что в 2014 году Google инвестировал $542 млн в AR-стартап Magic Leap. Эта сделка стала одной из самых крупных в истории венчурного финансирования.


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