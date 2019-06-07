Google инвестировал в AR-стартап Hello TeamSolar
AR-стартап Hello TeamSolar
Эти средства пойдут в первую очередь на разработку платформы для брендированных AR-функций, которые будут воспроизводиться в широком масштабе на нескольких устройствах сразу в режиме реального времени. Команда также будет работать с Google над созданием приложений, которые поддерживают AR-сервисы, основанные на местоположении.
Среди основателей Hello TeamSolar значатся Арчи Пракаш, работающий на факультете интерактивных игр и медиа Университета Южной Калифорнии, создатель Diner Dash и глава Playmatis Ник Фортунью и бывший лектор Берлинского университета искусств Линда Франке.
Google будет принадлежать около 5% стартапа, которые оцениваются в $10 млн.
«Инвестиции обеспечат будущее с AR и Google. Возможно, у нас нет ресурсов крупных AR-игроков, но мы можем быстро внедрять инновации и предоставлять ключевые сервисные платформы для будущих AR-гигантов, таких как Microsoft, Apple и Magic Leap», — заявил Фортуньо.
Напомним, что в 2014 году Google инвестировал $542 млн в AR-стартап Magic Leap. Эта сделка стала одной из самых крупных в истории венчурного финансирования.
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