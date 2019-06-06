Google обрабатывает файлы Disavow сразу, но ссылки начинает отклонять позже
На днях сотрудник Google Джон Мюллер объяснил в Twitter, что Google обрабатывает файлы Disavow сразу, но ссылки начинает отклонять спустя некоторое время. Точных временных рамок для этого процесса нет.
The files are processed immediately. The links are disavowed over time — there is no fixed timeline.
По наблюдениям вебмастеров, переход от обработки файла до отклонения ссылок, указанных в нём, может занимать от нескольких дней до нескольких недель.
Напомним, что в последние месяцы в SEO-сообществе ходят слухи о том, что Google может отключить инструмент для отклонения ссылок, который так и не перенесён в новый Search Console и пока доступен только в старой версии сервиса.
Недавно Джон Мюллер заявил, что в Google пока не определились с переносом. Однако позже он заверил, что компания пока не планирует отказываться от Disavow Links Tool.
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