Facebook назначил сотрудника, ответственного за Украину
Екатерина Крук стала Policy Manager по Украине в варшавском офисе Facebook. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на заместителя министра информполитики Дмитрия Золотухина, пишут
По его словам, Екатерина — эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех конференций по дезинформации последних лет.
«Считаем, что это — лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook. О нем уже какое-то время было известно из неофициальных источников… Очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится», — написал он.
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