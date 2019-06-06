Facebook назначил сотрудника, ответственного за Украину

Екатерина Крук стала Policy Manager по Украине в варшавском офисе Facebook. Об этом сообщает Лига.net со ссылкой на заместителя министра информполитики Дмитрия Золотухина, пишут AIN.UA

По его словам, Екатерина — эксперт по вопросам информационного пространства, спикер всех конференций по дезинформации последних лет.

«Считаем, что это — лучший выбор, который могли сделать в компании Facebook. О нем уже какое-то время было известно из неофициальных источников… Очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится», — написал он.


Ольга Карпенко, AIN


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