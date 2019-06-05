Акционеры Facebook проголосовали за смещение Цукерберга, но не смогли победить

На ежегодном собрании акционеров Facebook, которое прошло 30 мая, большинство инвесторов поддержали идею о смещении Марка Цукерберга с поста главы правления и найме независимого директора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным и биржам США.

Однако акционеры не смогли победить: Цукерберг обладает большей голосующей силой.

Тем не менее, хотя глава Facebook владеет почти 4 млрд голосов, которые дают ему контроль над компанией, инвесторы в подавляющем большинстве поддержали те изменения, которые предлагалось внести в корпоративную структуру Facebook.

Предложение реструктурировать процесс голосования в Facebook и убрать класс суперголосующих акций, которыми владеет Цукерберг, поддержали 82% акционеров. Похожее предложение, выдвинутое в прошлом году, получило примерно такое же количество голосов.

Предложение сместить Марка Цукерберга с поста главы правления получило 67% голосов.

В целом, идя на собрание, инвесторы знали, что их попытки ограничить власть Цукерберга над компанией не увенчаются успехом. Те голоса, которыми обладает глава компании, гарантируют ему безопасность от такого рода изменений, а сам он не собирается покидать пост председателя правления.

Между тем столь массовая поддержка таких предложений показывает, насколько недовольны инвесторы тем, что происходит с Facebook, и тем человеком, который управляет компанией.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"
Ник Белогорский стал новым директором безопасности в Google
Поисковой системе Bing исполнилось 10 летПоисковой системе Bing исполнилось 10 лет
Pinterest выпустил веб-приложение для Windows 10Pinterest выпустил веб-приложение для Windows 10
Акционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правленияАкционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правления
Блок рекламы


Похожие новости
Акционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правленияАкционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правления
В Facebook Audience Network появились новые опции для продвижения мобильных игрВ Facebook Audience Network появились новые опции для продвижения мобильных игр
Facebook лидирует по числу GDPR-расследований, открытых в ИрландииFacebook лидирует по числу GDPR-расследований, открытых в Ирландии
BBC: Facebook планирует запустить систему денежных переводов и свою криптовалюту в 2020 году
В 2020 году Facebook добавит рекламу в WhatsAppВ 2020 году Facebook добавит рекламу в WhatsApp
WSJ: Facebook хотел отказаться от политрекламы, но Цукерберг выступил противWSJ: Facebook хотел отказаться от политрекламы, но Цукерберг выступил против
Facebook удалил более 2 млрд фейковых аккаунтов в I квартале 2019 годаFacebook удалил более 2 млрд фейковых аккаунтов в I квартале 2019 года
Facebook будет ранжировать выше контент от друзей и релевантные ссылкиFacebook будет ранжировать выше контент от друзей и релевантные ссылки
Reuters: Facebook грозит ещё 20 лет под надзором после соглашения с FTCReuters: Facebook грозит ещё 20 лет под надзором после соглашения с FTC
Facebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda MediaFacebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda Media
Последние новости
Подгружаем последние новости