Акционеры Facebook проголосовали за смещение Цукерберга, но не смогли победить

На ежегодном собрании акционеров Facebook, которое прошло 30 мая, большинство инвесторов поддержали идею о смещении Марка Цукерберга с поста главы правления и найме независимого директора. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, поданный в Комиссию по ценным и биржам США .

Однако акционеры не смогли победить: Цукерберг обладает большей голосующей силой.

Тем не менее, хотя глава Facebook владеет почти 4 млрд голосов, которые дают ему контроль над компанией, инвесторы в подавляющем большинстве поддержали те изменения, которые предлагалось внести в корпоративную структуру Facebook.

Предложение реструктурировать процесс голосования в Facebook и убрать класс суперголосующих акций, которыми владеет Цукерберг, поддержали 82% акционеров. Похожее предложение, выдвинутое в прошлом году, получило примерно такое же количество голосов.

Предложение сместить Марка Цукерберга с поста главы правления получило 67% голосов.

В целом, идя на собрание, инвесторы знали, что их попытки ограничить власть Цукерберга над компанией не увенчаются успехом. Те голоса, которыми обладает глава компании, гарантируют ему безопасность от такого рода изменений, а сам он не собирается покидать пост председателя правления.

Между тем столь массовая поддержка таких предложений показывает, насколько недовольны инвесторы тем, что происходит с Facebook, и тем человеком, который управляет компанией.