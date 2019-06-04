Google напомнил, для каких типов контента можно использовать Indexing API
На днях сотрудник Google Джон Мюллер напомнил в Twitter, что Indexing API, запущенный в 2018 году, имеет ограниченную область применения. В настоящее время его можно использовать только для страниц вакансий и прямых трансляций, которые содержат соответствующую разметку. Для всего остального рекомендуется использовать файлы XML Sitemap.
The indexing API is *only* for job posting & live stream structured data. For everything else, just use sitemaps.
Несмотря на то, что в Google уже говорили об ограничениях нового API, некоторые вебмастера пытаются использовать его и для других типов контента – тех, для которых он не предназначен. И даже отмечают положительные результаты.
Напомним, что Google запустил Indexing API в июне 2018 года. Он позволяет любому владельцу сайта напрямую уведомлять Google о добавлении или удалении страниц. Благодаря этому Google может планировать их сканирование, что способствует повышению качества трафика.
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