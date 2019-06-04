Google тестирует бесконечную прокрутку в десктопной выдаче

Англоязычные пользователи заметили , что Google тестирует кнопку «More results» («Ещё результаты») и бесконечную прокрутку в десктопной выдаче.

В 2018 году аналогичная кнопка была запущена в мобильной выдаче, в результате чего пользователям теперь не нужно переходить на другую страницу для просмотра большего числа результатов – они подгружаются на той же странице.

Теперь Google экспериментирует с этим форматом на десктопах.

На днях скриншоты нового теста появились в Twitter :

@rustybrick Is "more results" button at bottom of Google search results is new? pic.twitter.com/RUgFCBlOx3 — Venkat (@techvenkat) June 1, 2019

@rustybrick you seen this test Barry? Desktop results with dynamic loading and "Load More" button (same as mobile) instead of pagination links? Paginated URLs end in #ip =1. pic.twitter.com/DpoiBtFRr9 — Richard Hearne (@RedCardinal) June 1, 2019

more results at the button of #google# search on desktop pic.twitter.com/Bz9FDBWzJp — Menachem Rosenbaum (@luckyboost) June 2, 2019

Google testing infinite scrolling on desktop.Feels really weird not knowing what page I’m on. Not a bad experience, but pages feel more intuitive on desktop. With pages you can go immediately back to where you found the information (being it wasn’t on page 1). @rustybrick pic.twitter.com/2FFijN2apW — SEOwner (@tehseowner) June 1, 2019

Google также тестирует разделительную черту в поисковой строке:

Is that 'search' text and the bar/divider new? @rustybrick pic.twitter.com/BJXkLjWIeA — Mr Jonathan Jones (@Jonny_J_) May 31, 2019