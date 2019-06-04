Google тестирует бесконечную прокрутку в десктопной выдаче

Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует кнопку «More results» («Ещё результаты») и бесконечную прокрутку в десктопной выдаче.

В 2018 году аналогичная кнопка была запущена в мобильной выдаче, в результате чего пользователям теперь не нужно переходить на другую страницу для просмотра большего числа результатов – они подгружаются на той же странице.

Теперь Google экспериментирует с этим форматом на десктопах.

На днях скриншоты нового теста появились в Twitter:

@rustybrick Is "more results" button at bottom of Google search results is new? pic.twitter.com/RUgFCBlOx3

— Venkat (@techvenkat) June 1, 2019

@rustybrick you seen this test Barry? Desktop results with dynamic loading and "Load More" button (same as mobile) instead of pagination links? Paginated URLs end in #ip=1. pic.twitter.com/DpoiBtFRr9

— Richard Hearne (@RedCardinal) June 1, 2019

more results at the button of #google# search on desktop pic.twitter.com/Bz9FDBWzJp

— Menachem Rosenbaum (@luckyboost) June 2, 2019

Google testing infinite scrolling on desktop.Feels really weird not knowing what page I’m on. Not a bad experience, but pages feel more intuitive on desktop. With pages you can go immediately back to where you found the information (being it wasn’t on page 1).@rustybrick pic.twitter.com/2FFijN2apW

— SEOwner (@tehseowner) June 1, 2019

Google также тестирует разделительную черту в поисковой строке:

Is that 'search' text and the bar/divider new? @rustybrick pic.twitter.com/BJXkLjWIeA

— Mr Jonathan Jones (@Jonny_J_) May 31, 2019

Напомним, ранее в этом месяце Google обновил дизайн страницы результатов поиска на мобильных устройствах. Основными нововведениями стали новые, чёрные ярлыки для рекламных объявлений и фавиконы для органических результатов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"Прокуратура перекрыла канал утечки информации в аэропорту "Одесса"
Ник Белогорский стал новым директором безопасности в Google
Facebook лидирует по числу GDPR-расследований, открытых в ИрландииFacebook лидирует по числу GDPR-расследований, открытых в Ирландии
23% представителей малого бизнеса считают визуальный контент самым эффективным23% представителей малого бизнеса считают визуальный контент самым эффективным
В Google Docs и Slides можно будет обновлять связанные объекты в один кликВ Google Docs и Slides можно будет обновлять связанные объекты в один клик
Блок рекламы


Похожие новости
Google напомнил, для каких типов контента можно использовать Indexing APIGoogle напомнил, для каких типов контента можно использовать Indexing API
Google тестирует блоки локальной выдачи в формате каруселиGoogle тестирует блоки локальной выдачи в формате карусели
В США готовятся открыть антимонопольные расследования против Google и AmazonВ США готовятся открыть антимонопольные расследования против Google и Amazon
Google игнорирует ссылки с сайтов социальных закладокGoogle игнорирует ссылки с сайтов социальных закладок
Google объявил об обновлении основного алгоритмаGoogle объявил об обновлении основного алгоритма
Ник Белогорский стал новым директором безопасности в Google
Googlebot может сканировать веб-воркеры, но если они не создают задержекGooglebot может сканировать веб-воркеры, но если они не создают задержек
На страницах заведений в Google Maps появились «популярные блюда»На страницах заведений в Google Maps появились «популярные блюда»
Сколько времени занимает обновление фавикона сайта в Google?Сколько времени занимает обновление фавикона сайта в Google?
Instagram тестирует новые стикеры для заказов в StoriesInstagram тестирует новые стикеры для заказов в Stories
Последние новости
Подгружаем последние новости