Google тестирует бесконечную прокрутку в десктопной выдаче
Англоязычные пользователи заметили, что Google тестирует кнопку «More results» («Ещё результаты») и бесконечную прокрутку в десктопной выдаче.
В 2018 году аналогичная кнопка была запущена в мобильной выдаче, в результате чего пользователям теперь не нужно переходить на другую страницу для просмотра большего числа результатов – они подгружаются на той же странице.
Теперь Google экспериментирует с этим форматом на десктопах.
На днях скриншоты нового теста появились в Twitter:
Google testing infinite scrolling on desktop.Feels really weird not knowing what page I’m on. Not a bad experience, but pages feel more intuitive on desktop. With pages you can go immediately back to where you found the information (being it wasn’t on page 1).@rustybrickpic.twitter.com/2FFijN2apW
Напомним, ранее в этом месяце Google обновил дизайн страницы результатов поиска на мобильных устройствах. Основными нововведениями стали новые, чёрные ярлыки для рекламных объявлений и фавиконы для органических результатов.
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