Google игнорирует ссылки с сайтов социальных закладок

Google игнорирует сайты социальных закладок и ссылки с них. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер в ответ на вопрос одного из вебмастеров.

Вопрос звучал так:

«Я добавил свой сайт в социальные закладки. Спустя неделю я заметил, что он был помечен как спам. Влияют ли эти страницы на ранжирование?».

Мюллер ответил следующее:

«Я не думаю, что эти страницы будут иметь какое-либо влияние на ваш рейтинг, поскольку мы игнорируем сайты социальных закладок, ссылки оттуда. Это очень, очень старая SEO-стратегия, и мы накопили много опыта в распознавании этого типа ссылок и просто игнорируем их».

Напомним, что социальные закладки – это веб-ресурсы, где пользователи добавляют, редактируют и удаляют ссылки на интересные им страницы. Раньше эти сайты использовались для получения обратных ссылок, но сейчас этот метод считается неэффективным, а такие ресурсы — спамными.