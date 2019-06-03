Google объявил об обновлении основного алгоритма

Google официально объявил об обновлении основного алгоритма. Запуск апдейта будет начат сегодня, 3 июня.

«Завтра мы выпускаем широкое обновление основного алгоритма, как мы делаем это несколько раз в год. Этот апдейт получил название June 2019 Core Update. Наши рекомендации касательно таких обновлений остаются прежними», — написал евангелист поиска Дэнни Салливан в Twitter 2 июня.

Tomorrow, we are releasing a broad core algorithm update, as we do several times per year. It is called the June 2019 Core Update. Our guidance about such updates remains as we’ve covered before. Please see this tweet for more about that: https://t.co/tmfQkhdjPL — Google SearchLiaison (@searchliaison) June 2, 2019

Он также добавил ссылку на твит от 11 октября 2018 года, в котором говорится, что ничего конкретного в случае апдейтов основного алгоритма делать не нужно, поскольку в ходе таких обновлений Google улучшает своё понимание поисковых запросов и веб-страниц для предоставления более релевантных результатов поиска.

Отметим, что полный запуск обновлений основного алгоритма обычно занимает от недели до двух. Поэтому делать какие-либо выводы в первые дни не стоит. Кроме того, эти апдейты не ориентированы на конкретные ниши – например, так называемый Medic Update охватывал все категории сайтов, а не только тематику «Медицина и здоровье».

Напомним также, что предыдущее обновление основного алгоритма было выпущено в марте.