Акционерам Facebook не удалось сместить Марка Цукерберга с поста главы правления

На годовом собрании акционеров, которое прошло 30 мая, совет директоров Facebook обсудил два предложения от группы инвесторов, призванных уменьшить власть Марка Цукерберга над компанией.

Так, одно из них заключалось в предоставлении большего права голоса акционерам, а второе – в назначении на пост главы правления независимого директора. Оба предложения были отклонены большинством голосов.

На прямой вопрос, готов ли он уйти с поста главы совета директоров и «уступить свои суперголосующие акции», Цукерберг прямо не ответил.

«Все мы знаем простую истину: когда у вас есть власть, её очень трудно отпустить», — заключил тот акционер, который спрашивал Цукерберга о возможном уходе.

О том, что совет директоров Facebook рассмотрит два предложения, связанные с полномочиями главы компании, стало известно в апреле.

Это уже не первая попытка сместить Цукерберга с поста председателя правления, но пока ни одна из них не привела к желаемому результату. Аналогичное предложение, выдвинутое в 2017 году, снискало популярность среди независимых инвесторов, но было сорвано из-за числа голосов, принадлежащих главе Facebook.

Напомним также, что летом 2016 года совет директоров хотел лишить Марка Цукерберга контроля над компанией в случае его ухода.




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