На страницах заведений в Google Maps появились «популярные блюда»

Google добавил на страницы кафе и ресторанов в Картах новый раздел «Популярные блюда». Теперь пользователи смогут быстрее сориентироваться, какие напитки и блюда пользуются наибольшим спросом в конкретном заведении.

Новый раздел расположен на вкладке «Обзор» и заполняется с помощью алгоритма машинного обучения, который сопоставляет названия блюд (упоминаемые пользователями) с соответствующими фото и отзывами.

Популярные блюда отображаются в виде карусели, а при нажатии на конкретное блюдо выводится связанная с ним информация.

Новый раздел уже запущен для всех пользователей приложения Google Maps для Android, а в ближайшие недели также появится на iOS .