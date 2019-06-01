На страницах заведений в Google Maps появились «популярные блюда»
Google
Новый раздел расположен на вкладке «Обзор» и заполняется с помощью алгоритма машинного обучения, который сопоставляет названия блюд (упоминаемые пользователями) с соответствующими фото и отзывами.
Популярные блюда отображаются в виде карусели, а при нажатии на конкретное блюдо выводится связанная с ним информация.
Новый раздел уже запущен для всех пользователей приложения Google Maps для Android, а в ближайшие недели также появится на iOS.
Напомним, что в феврале владельцы бизнеса получили возможность отвечать на отзывы клиентов прямо в Google Maps.
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Internet и сети
01.06.2019 12:14