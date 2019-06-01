На страницах заведений в Google Maps появились «популярные блюда»

Google добавил на страницы кафе и ресторанов в Картах новый раздел «Популярные блюда». Теперь пользователи смогут быстрее сориентироваться, какие напитки и блюда пользуются наибольшим спросом в конкретном заведении.

Новый раздел расположен на вкладке «Обзор» и заполняется с помощью алгоритма машинного обучения, который сопоставляет названия блюд (упоминаемые пользователями) с соответствующими фото и отзывами.

Популярные блюда отображаются в виде карусели, а при нажатии на конкретное блюдо выводится связанная с ним информация.

Новый раздел уже запущен для всех пользователей приложения Google Maps для Android, а в ближайшие недели также появится на iOS.

Напомним, что в феврале владельцы бизнеса получили возможность отвечать на отзывы клиентов прямо в Google Maps.


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