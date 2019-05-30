В Facebook Audience Network появились новые опции для продвижения мобильных игр

Facebook представил несколько новых опций в Audience Network (FAN), ориентированных на разработчиков мобильных игр. Среди них два новых рекламных формата – Rewarded video и Playable ads, а также новые метрики.

Видео с вознаграждением за просмотр

Формат Rewarded video позволяет игрокам получать вознаграждение за просмотр – например, внутриигровую валюту или дополнительные жизни.

Доступ к формату появится в ближайшие недели. Чтобы начать использовать эти объявления, необходимо скачать последнюю версию Facebook Audience Network SDK.

Playable Ads

Этот формат позволяет пользователям опробовать игру или приложение перед установкой. В последнем SDK FAN рекламные блоки Playable ads включают и вознаграждаемые видео, и межстраничные форматы.

В Rewarded playable ads пользователи могут взаимодействовать с игрой в течение 15 секунд, после чего они будут переадресованы в магазин приложений для установки. В межстраничном формате пользователи смогут начать взаимодействие с объявлением или скачать игру спустя 5 секунд.

По данным Facebook, те люди, которые установили приложение через формат Playable ads, открывают его в 60% раз чаще и в 6 раз более склонны совершить покупку внутри приложения, чем те, кто установил то же приложение через рекламу другого формата.

Новые метрики

Facebook также запускает три новые метрики для Playable ads в Ads Manager:

Instant Experiences Clicks to Open;

Instant Experiences Clicks to Start;

Instant Experiences Outbound Clicks.

Эти метрики также будут доступны для других кампаний, использующих Instant Experiences и Lead Ads.