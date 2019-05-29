Google обновил руководства по подготовке к mobile-first индексации и разметке How-to

Технический писатель Google Лизи Харви (Lizzi Harvey) сообщила об обновлении руководств по подготовке к mobile-first индексации и разметке How to.

В руководстве, связанном с mobile-first индексацией, появился новый блок со всеми важными сообщениями Google по этой теме. Пока он добавлен только в англоязычную версию документа, где расположен внизу страницы:

Что касается руководства по разметке How-to, то в нём появились следующие пункты:

  • Не размечайте дополнительную информацию или вступление к инструкции как шаги. Например, «шаг 1».
  • Используйте разные изображения для каждого шага.
  • Размеченные изображения должны быть видимыми на странице и релевантными инструкции.
  • Допускается только одна пошаговая инструкция на страницу.

Напомним, что Google начал поддерживать два новых типа структурированных данных – FAQ и How-to в начале мая.

А вчера стало известно, что с 1 июля для всех новых сайтов будет по умолчанию использоваться mobile-first индексация.


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