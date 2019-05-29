Google обновил руководства по подготовке к mobile-first индексации и разметке How-to
Технический писатель Google Лизи Харви (Lizzi Harvey) сообщила об обновлении руководств по
В руководстве, связанном с mobile-first индексацией,
Что касается руководства по разметке How-to, то в нём
- Не размечайте дополнительную информацию или вступление к инструкции как шаги. Например, «шаг 1».
- Используйте разные изображения для каждого шага.
- Размеченные изображения должны быть видимыми на странице и релевантными инструкции.
- Допускается только одна пошаговая инструкция на страницу.
Напомним, что Google начал поддерживать два новых типа структурированных данных – FAQ и How-to в начале мая.
А вчера стало известно, что с 1 июля для всех новых сайтов будет по умолчанию использоваться mobile-first индексация.
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