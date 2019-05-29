NYT: численность внештатного персонала Google превышает 121 тыс. человек

По состоянию на март, количество сотрудников Google по всему миру составляло 102 тыс. человек. Однако в компании есть ещё одна группа, которая по численности превосходит постоянный персонал – это временные сотрудники и «контрактники», которых уже больше 121 тыс. Об этом пишет The New York Times.

Обычно внештатный персонал получает меньше денег и различных дополнительных опций, чем постоянные работники.

Когда в ноябре в Google проходили массовые протесты против отношения компании к сексуальным домогательствам и дискриминации, то одним из требований активистов также было улучшение условий труда для «теневой рабочей силы».

При этом в компании заверили, что справедливо относятся к каждому сотруднику.

«Если кто-то недоволен условиями работы, мы предоставляем множество способов подать жалобу и сообщить об этом. Мы проводим расследования, привлекаем отдельных лиц к ответственности и работаем над тем, чтобы такие ситуации решались справедливо для всех участников», — заявила директор по персоналу Google Эйлин Нотон (Eileen Naughton).