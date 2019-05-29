Google пока не планирует отказываться от инструмента отклонения ссылок

В последнее время в SEO-сообществе ходят слухи о том, что Google может отказаться от инструмента отклонения ссылок, который пока так и не перенесён в новую версию Search Console. При этом в компании не дают чёткого ответа, останется ли этот инструмент.

Однако на днях сотрудник Google Джон Мюллер намекнул, что Disavow Links Tool вряд ли будет отключен в ближайшем будущем, а пока им можно пользоваться в старой версии Search Console.

Так, в обсуждении на эту тему в Twitter Мюллер написал одному из пользователей: «Вы слишком много внимания уделяете временному состоянию». А позже добавил: «Мы просто ещё не перенесли всю функциональность в новый Search Console. Тем временем вы можете использовать старую версию».

You're reading too much into a temporary state :).

— ? John ? (@JohnMu) May 24, 2019
https://twitter.com/JohnMu/status/1131998293595164672

Напомним, что Google уже перенёс в новую версию Search Console большую часть отчётов и других функций, а старая версия сервиса может быть закрыта к концу этого года.


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