Google пока не планирует отказываться от инструмента отклонения ссылок
В последнее время в SEO-сообществе ходят слухи о том, что Google может отказаться от инструмента отклонения ссылок, который пока так и не перенесён в новую версию Search Console. При этом в компании не дают чёткого ответа, останется ли этот инструмент.
Однако на днях сотрудник Google Джон Мюллернамекнул, что Disavow Links Tool вряд ли будет отключен в ближайшем будущем, а пока им можно пользоваться в старой версии Search Console.
Так, в обсуждении на эту тему в Twitter Мюллер написал одному из пользователей: «Вы слишком много внимания уделяете временному состоянию». А позже добавил: «Мы просто ещё не перенесли всю функциональность в новый Search Console. Тем временем вы можете использовать старую версию».
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