Google начал показывать диаграммы с ценами по отелям в основной выдаче

Google начал показывать интерактивные диаграммы с ценами по конкретному отелю в основной выдаче. Ранее эта функция была доступна только в туристических вертикалях поиска.

Ниже – SERP по запросу [ New York Marriott Marquis ] в Google .com.ua:

Информация о ценах предоставляется партнёрами Google .

В комментарии Search Engine Land представитель Google заявил :

«Наше исследование показало, что при поиске отелей путешественники ищут преимущественно информацию о ценах и наличии свободных номеров. Чтобы улучшить опыт пользователей, теперь мы показываем больше информации о ценах и наличии на странице результатов поиска».