Google начал показывать диаграммы с ценами по отелям в основной выдаче
Google начал показывать интерактивные диаграммы с ценами по конкретному отелю в основной выдаче. Ранее эта функция была доступна только в туристических вертикалях поиска.
Ниже – SERP по запросу [
Информация о ценах предоставляется партнёрами Google.
В комментарии Search Engine Land представитель Google
«Наше исследование показало, что при поиске отелей путешественники ищут преимущественно информацию о ценах и наличии свободных номеров. Чтобы улучшить опыт пользователей, теперь мы показываем больше информации о ценах и наличии на странице результатов поиска».
Напомним, что ранее в этом месяце Google облегчил пользователям планирование путешествий на десктопах, упростив навигацию между сервисами Flights, Hotels и Trips.
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27.05.2019 22:42