Google начал показывать диаграммы с ценами по отелям в основной выдаче

Google начал показывать интерактивные диаграммы с ценами по конкретному отелю в основной выдаче. Ранее эта функция была доступна только в туристических вертикалях поиска.

Ниже – SERP по запросу [New York Marriott Marquis] в Google.com.ua:

Информация о ценах предоставляется партнёрами Google.

В комментарии Search Engine Land представитель Google заявил:

«Наше исследование показало, что при поиске отелей путешественники ищут преимущественно информацию о ценах и наличии свободных номеров. Чтобы улучшить опыт пользователей, теперь мы показываем больше информации о ценах и наличии на странице результатов поиска».

Напомним, что ранее в этом месяце Google облегчил пользователям планирование путешествий на десктопах, упростив навигацию между сервисами Flights, Hotels и Trips.


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