Апрельские сбои в работе Google были связаны с человеческим фактором

Сбои, зафиксированные в работе Google в апреле, были связаны с человеческим фактором. Об этом сообщает Search Engine Journal со ссылкой на два источника.

По данным издания, о причинах проблем с индексацией рассказал сотрудник поиска на конференции SMX Sydney, которая состоялась в начале мая. Причём это было сделано за «закрытыми дверями», в присутствии нескольких SEO-специалистов.

По словам первого собеседника, сотрудник Google обозначил следующие три пункта:

Разработчик по ошибке полностью удалил веб-индекс Google на всех серверах. Перед Google I/O команда Google Rendering запустила обновление, призванное скорректировать размеры шрифта, в результате чего появился баг, которые привёл к переадресации миллионов страниц на Facebook. Вторую проблему не удавалось решить из-за блокировки после первой.

Стоит отметить, что собеседник издания поделился той информацией, которую он запомнил, и не факт, что именно это было озвучено представителем Google .

«Гуглер позже добавил, что разработчик в Цюрихе удалил индекс Google (не действующий, а пребывающий в ожидании) со всех 18 распределённых серверов, поэтому они заблокировали всё, пока пытались выяснить, что произошло.

Когда возникла вторая ошибка, они смогли её обнаружить достаточно скоро, но не cмогли сразу её исправить», — отметил он.

Второй специалист, на которого ссылается Search Engine Journal (и не связанный с первым), опроверг информацию об удалении всего индекса:

«Говорить, что был удалён весь индекс, неправильно. Если бы это произошло, то SERP развалилась бы, и мы бы все это заметили.

Проблема была связана со временем кеширования по одному сегменту, которое инженер хотел обновить перед запуском – 2 секунды, если мне не изменяет память. Это было бы хорошо для того сегмента, но это изменение распространилось на всю выборку, и система, которая отправляла свежие данные в разные сегменты индекса, не могла «идти в ногу» с ним.

Чтобы избежать добавления пустых сегментов в действующий индекс, они заморозили существующий индекс на период расследования. Это значит, что «живой» индекс не менялся несколько дней».

Он также опроверг информацию о переадресации URL на Facebook:

«Они не перенаправляли людей на Facebook. В URL отображался Facebook, но на самом деле ссылка отправляла пользователей на правильную страницу. Всего было около 200 млн ссылок, в которых отображался Facebook, но атрибут hreflang присваивался корректно».

При этом втором собеседник согласился с третьим пунктом – Google не мог устранить второй сбой из-за блокировки индекса.

Были ли майские сбои вызваны теми же или похожими причинами, на данный момент неизвестно.