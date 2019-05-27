Google решил проблему с индексацией контента, обнаруженную 24 мая

26 мая команда Google Webmasters сообщила в Twitter , что проблема с индексацией нового контента, обнаруженная 24 мая, уже решена. На этот раз на устранение сбоя инженерам поиска понадобилось около 2,5 дней.

«Эта проблема уже решена. Спасибо за терпение! Желаем всем вам отличной недели!», — говорится в сообщении компании.

This issue has been resolved — thanks for your patience! Wishing you all a great week. — Google Webmasters (@googlewmc) May 26, 2019

По наблюдениям западных вебмастеров, этот сбой был практически устранён ещё в пятницу, но официальное подтверждение было опубликовано только вчера, 26 мая.

Как сообщалось ранее, эта ошибка не была связана с предыдущим сбоем, обнаруженным 22 мая и устранённым 23-го.

Оба бага вызывали проблемы с индексацией свежего контента сайтов, включая новостные и другие ресурсы.

Напомним также, что в апреле в работе Google произошёл ещё один – более масштабный – сбой, который привёл к деиндексации страниц. На исправление ошибки ушло около 6 дней. В результате этого сбоя в отчётах Search Console отсутствуют данные за 9-25 апреля.

26 апреля обнаружился ещё один баг, из-за которого Googlebot мог выбирать нерелевантные канонические URL.