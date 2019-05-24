В 2020 году Facebook добавит рекламу в WhatsApp

Facebook добавит рекламу в мессенджер WhatsApp в 2020 году. Компания объявила об этом на ежегодной конференции Facebook Marketing Summit, рассказал бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра (Matt Navarra) на своей странице в Twitter :

Coming Soon to @WhatsApp …— WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020— WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options— WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalogh/t + ? @Olivier_Ptv at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP — Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019

Рекламные объявления появятся в WhatsApp Stories («статус») — аналогичное решение уже реализовано в соцсети Instagram, которая также принадлежит Facebook.

Кроме того, в WhatsApp, возможно, появится больше форматов сообщений для бизнеса. Например, можно будет добавить изображение или PDF.

Также Facebook интегрирует каталог продуктов мессенджера в существующий каталог сервиса для рекламодателей Facebook Business Manager. Пользователи смогут делать покупки, не выходя из приложения.

Напомним, Instagram ввел возможность совершения покупок внутри приложения в середине марта. На стороне пользователя появился новый раздел «Заказы», в котором можно отслеживать покупку, оформить возврат или связаться с продавцом.