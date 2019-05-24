В 2020 году Facebook добавит рекламу в WhatsApp

Facebook добавит рекламу в мессенджер WhatsApp в 2020 году. Компания объявила об этом на ежегодной конференции Facebook Marketing Summit, рассказал бывший директор по социальным медиа The Next Web Мэтт Наварра (Matt Navarra) на своей странице в Twitter:

Coming Soon to @WhatsApp…— WhatsApp Status (Stories) to get Ads in 2020— WhatsApp for Businesses to get richer messaging format options— WhatsApp product catalog to be integrated with existing Facebook Business Manager catalogh/t + ? @Olivier_Ptv at #FMS19 pic.twitter.com/Z5LsbADNbP

— Matt Navarra (@MattNavarra) May 21, 2019

Рекламные объявления появятся в WhatsApp Stories («статус») — аналогичное решение уже реализовано в соцсети Instagram, которая также принадлежит Facebook.

Кроме того, в WhatsApp, возможно, появится больше форматов сообщений для бизнеса. Например, можно будет добавить изображение или PDF.

Также Facebook интегрирует каталог продуктов мессенджера в существующий каталог сервиса для рекламодателей Facebook Business Manager. Пользователи смогут делать покупки, не выходя из приложения.

Напомним, Instagram ввел возможность совершения покупок внутри приложения в середине марта. На стороне пользователя появился новый раздел «Заказы», в котором можно отслеживать покупку, оформить возврат или связаться с продавцом.


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