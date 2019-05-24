Twitter экспериментирует с увеличением количества рекламы в сервисе

Twitter экспериментирует с рекламной нагрузкой – количеством рекламы, показываемой в сервисе. В результате отдельные пользователи стали видеть в своей ленте больше объявлений, чем обычно. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мы всегда проводим эксперименты, связанные с опытом взаимодействия с рекламой, включая различные аспекты частоты показа объявлений и таргетинга», — заявил представитель компании в комментарии агентству и призвал пользователей делиться обратной связью.

Увеличение количества рекламы зависит от ряда факторов, включая то, как число объявлений влияет на использование платформы. Так, несколько лет назад Twitter отключил рекламу для нескольких самых популярных пользователей соцсети, чтобы удержать их в сервисе.

Эксперимент проводится в ограниченном масштабе. При этом в Twitter отказались уточнить, какие страны и какое количество пользователей он охватывает.


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