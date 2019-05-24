В Google Duo стали доступны групповые видеозвонки

Google добавил в свой мессенджер Duo возможность совершать групповые видезвонки. В разговоре смогут участвовать до 8 человек. Новая функция запущена для пользователей iOS и Android по всему миру.

Ещё одним нововведением стала возможность добавлять текст, эмодзи или рисунок в видеосообщения, запущенные в марте. Пока эта функция доступна только на Android, но скоро также появится на iOS.

Напомним, что Google презентовал видеомессенджер Duo на конференции для разработчиков I/O 2016. Официальный запуск приложения состоялся в августе того же года.

Функцию групповых звонков Google начал тестировать в Duo в конце прошлого года.


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