В Google Duo стали доступны групповые видеозвонки

Google добавил в свой мессенджер Duo возможность совершать групповые видезвонки. В разговоре смогут участвовать до 8 человек. Новая функция запущена для пользователей iOS и Android по всему миру.

Ещё одним нововведением стала возможность добавлять текст, эмодзи или рисунок в видеосообщения, запущенные в марте. Пока эта функция доступна только на Android, но скоро также появится на iOS .

Напомним, что Google презентовал видеомессенджер Duo на конференции для разработчиков I/O 2016. Официальный запуск приложения состоялся в августе того же года.