В Google Duo стали доступны групповые видеозвонки
Google
Ещё одним нововведением стала возможность добавлять текст, эмодзи или рисунок в видеосообщения, запущенные в марте. Пока эта функция доступна только на Android, но скоро также появится на iOS.
Напомним, что Google презентовал видеомессенджер Duo на конференции для разработчиков I/O 2016. Официальный запуск приложения состоялся в августе того же года.
Функцию групповых звонков Google начал тестировать в Duo в конце прошлого года.
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