Google решил проблему с индексацией свежего контента

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter, что проблема с индексацией свежего контента уже решена. На устранение сбоя инженерам понадобилось около 15 часов.

The indexing issues from earlier today have been resolved. Thank you for your patience.

Google Webmasters (@googlewmc) May 23, 2019

Проблема была замечена западными вебмастерами вчера. Позже в Google официально подтвердили факт сбоя в Twitter.

Ошибка в работе поисковой системы приводила к тому, что отдельные пользователи не видели последние публикации сайтов, а в разделе «Главные новости» отображались материалы за предыдущие годы.

Согласно Google, теперь этот сбой устранён. Однако в комментариях к сообщению компании один из пользователей отметил, что трудности с получением свежих результатов продолжаются. В Google уточнили, по какому запросу наблюдается эта ситуация и больше ничего пока не ответили.

Still getting results in top stories from 2018, 2015. Is this rolled out globally?

— Ramesh Singh (@ramesh_s_bisht) May 23, 2019

Возможно, решение ещё не запущено в глобальном масштабе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалютуАвстралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту
Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями FactmataРазработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсыGML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы
Блок рекламы


Похожие новости
Google: инструмент «Параметры URL» не предназначен для удаления страниц из поискаGoogle: инструмент «Параметры URL» не предназначен для удаления страниц из поиска
Google предупредил о текущих проблемах с индексациейGoogle предупредил о текущих проблемах с индексацией
Google запускает новый дизайн мобильной выдачиGoogle запускает новый дизайн мобильной выдачи
Ведущий специалист по борьбе с веб-спамом Google Брайан Уайт покинул компаниюВедущий специалист по борьбе с веб-спамом Google Брайан Уайт покинул компанию
Google выпустил три новых курса по машинному обучениюGoogle выпустил три новых курса по машинному обучению
Google уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом видеGoogle уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом виде
Google Сайты получили обновлённый футерGoogle Сайты получили обновлённый футер
Google не будет менять URL перехода для поиска по картинкамGoogle не будет менять URL перехода для поиска по картинкам
Googlebot поддерживает простые POST-запросы для XMLHttpRequestGooglebot поддерживает простые POST-запросы для XMLHttpRequest
Google не показывает в поисковых сниппетах контент, скрытый под вкладкамиGoogle не показывает в поисковых сниппетах контент, скрытый под вкладками
Последние новости
Подгружаем последние новости