Google решил проблему с индексацией свежего контента

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter , что проблема с индексацией свежего контента уже решена. На устранение сбоя инженерам понадобилось около 15 часов.

The indexing issues from earlier today have been resolved. Thank you for your patience. — Google Webmasters (@googlewmc) May 23, 2019

Проблема была замечена западными вебмастерами вчера. Позже в Google официально подтвердили факт сбоя в Twitter .

Ошибка в работе поисковой системы приводила к тому, что отдельные пользователи не видели последние публикации сайтов, а в разделе «Главные новости» отображались материалы за предыдущие годы.

Согласно Google , теперь этот сбой устранён. Однако в комментариях к сообщению компании один из пользователей отметил, что трудности с получением свежих результатов продолжаются. В Google уточнили, по какому запросу наблюдается эта ситуация и больше ничего пока не ответили.

Still getting results in top stories from 2018, 2015. Is this rolled out globally? — Ramesh Singh (@ramesh_s_bisht) May 23, 2019

Возможно, решение ещё не запущено в глобальном масштабе.