Google решил проблему с индексацией свежего контента

Проблема была замечена западными вебмастерами вчера. Позже в Google официально подтвердили факт сбоя в Twitter.
Ошибка в работе поисковой системы приводила к тому, что отдельные пользователи не видели последние публикации сайтов, а в разделе «Главные новости» отображались материалы за предыдущие годы.
Согласно Google, теперь этот сбой устранён. Однако в комментариях к сообщению компании один из пользователей отметил, что трудности с получением свежих результатов продолжаются. В Google уточнили, по какому запросу наблюдается эта ситуация и больше ничего пока не ответили.
Still getting results in top stories from 2018, 2015. Is this rolled out globally?
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