Google: инструмент «Параметры URL» не предназначен для удаления страниц из поиска

На днях сотрудник Google Джон Мюллер развеял одно из заблуждений, связанных с инструментом «Параметры URL» в Search Console. В частности, он объяснил, что этот инструмент не предназначен для удаления страниц из результатов поиска.

Вопрос на эту тему прозвучал во время последней видеовстречи для вебмастеров. Один из участников поинтересовался, работает ли ещё инструмент «Параметры URL», который пока так и не перенесён в новую версию сервиса. По словам Мюллера, он по-прежнему эффективен.

Далее вебмастер рассказал, что использовал этот инструмент для того, чтобы убрать страницу из результатов поиска. Однако соответствующих изменений он не заметил.

В ответ Мюллер заявил, что инструмент «Параметры URL» предназначен для улучшения сканирования страниц, а не для их удаления.

В принципе, SEO-специалисты могут добавить специальные параметры, чтобы URL больше не сканировались, что в конечном итоге приведёт к выпадению этих страниц из результатов поиска. Однако это не произойдёт мгновенно.

«Инструмент для работы с параметрами URL не удалит URL из результатов поиска. На самом деле он предназначен для улучшения сканирования URL. Поэтому, мы не можем сказать: добавьте вот этот параметр и все страницы сразу исчезнут из результатов поиска. Это работает по-другому: со временем мы будем сканировать эти URL реже и в конечном счёте они выпадут из выдачи, но это не будет немедленным изменением».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 46:44 на видео ниже: