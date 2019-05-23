Google: инструмент «Параметры URL» не предназначен для удаления страниц из поиска

На днях сотрудник Google Джон Мюллер развеял одно из заблуждений, связанных с инструментом «Параметры URL» в Search Console. В частности, он объяснил, что этот инструмент не предназначен для удаления страниц из результатов поиска.

Вопрос на эту тему прозвучал во время последней видеовстречи для вебмастеров. Один из участников поинтересовался, работает ли ещё инструмент «Параметры URL», который пока так и не перенесён в новую версию сервиса. По словам Мюллера, он по-прежнему эффективен.

Далее вебмастер рассказал, что использовал этот инструмент для того, чтобы убрать страницу из результатов поиска. Однако соответствующих изменений он не заметил.

В ответ Мюллер заявил, что инструмент «Параметры URL» предназначен для улучшения сканирования страниц, а не для их удаления.

В принципе, SEO-специалисты могут добавить специальные параметры, чтобы URL больше не сканировались, что в конечном итоге приведёт к выпадению этих страниц из результатов поиска. Однако это не произойдёт мгновенно.

«Инструмент для работы с параметрами URL не удалит URL из результатов поиска. На самом деле он предназначен для улучшения сканирования URL. Поэтому, мы не можем сказать: добавьте вот этот параметр и все страницы сразу исчезнут из результатов поиска. Это работает по-другому: со временем мы будем сканировать эти URL реже и в конечном счёте они выпадут из выдачи, но это не будет немедленным изменением».

Прослушать ответ Мюллера можно, начиная с отметки 46:44 на видео ниже:


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалютуАвстралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту
Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями FactmataРазработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсыGML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы
Блок рекламы


Похожие новости
Google решил проблему с индексацией свежего контентаGoogle решил проблему с индексацией свежего контента
Google предупредил о текущих проблемах с индексациейGoogle предупредил о текущих проблемах с индексацией
Google запускает новый дизайн мобильной выдачиGoogle запускает новый дизайн мобильной выдачи
Ведущий специалист по борьбе с веб-спамом Google Брайан Уайт покинул компаниюВедущий специалист по борьбе с веб-спамом Google Брайан Уайт покинул компанию
На страницах в LinkedIn появится вкладка с рекламными постамиНа страницах в LinkedIn появится вкладка с рекламными постами
Google выпустил три новых курса по машинному обучениюGoogle выпустил три новых курса по машинному обучению
Google уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом видеGoogle уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом виде
Google Сайты получили обновлённый футерGoogle Сайты получили обновлённый футер
Инструмент проверки URL в Search Console обозначает ошибки 410 как 404Инструмент проверки URL в Search Console обозначает ошибки 410 как 404
Google не будет менять URL перехода для поиска по картинкамGoogle не будет менять URL перехода для поиска по картинкам
Последние новости
Подгружаем последние новости