Google предупредил о текущих проблемах с индексацией
Команда Google Webmasters сообщила в Twitter, что на данный момент в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией, из-за которых в результатах поиска — «в некоторых случаях» — может не отображаться свежий контент.
В компании пообещали сразу сообщить, как только появится больше информации.
В каком масштабе произошёл этот сбой, в Google не уточнили.
We're currently experiencing indexing issues that may cause stale search results in some cases. We'll update this thread when we can provide more information.
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