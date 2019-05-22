Google предупредил о текущих проблемах с индексацией

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter , что на данный момент в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией, из-за которых в результатах поиска — «в некоторых случаях» — может не отображаться свежий контент.

В компании пообещали сразу сообщить, как только появится больше информации.

В каком масштабе произошёл этот сбой, в Google не уточнили.

We're currently experiencing indexing issues that may cause stale search results in some cases. We'll update this thread when we can provide more information. — Google Webmasters (@googlewmc) May 22, 2019

Западные специалисты заметили проблемы с индексацией сегодня днём. Так, в США пользователи не могут получить свежие результаты по таким сайтам, как The Wall Street Journal, The New York Times и др.

Looks to me as if Google stopped indexing (news?) an hour ago. Noticed at first with our pages but seems to be true for everyone (see screenshot) @searchliaison @JohnMu can you confirm this? pic.twitter.com/UlSCI5LVi7 — Valentin Pletzer (@VorticonCmdr) May 22, 2019

Позже в Google подтвердили наличие проблемы.