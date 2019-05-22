Google выпустил три новых курса по машинному обучению
Google представил три новых онлайн-курса по машинному обучению (Machine Learning, ML). Все они созданы в сотрудничестве с ML-экспертами компании и ориентированы на разработчиков, исследователей и студентов.
В числе этих курсов значатся следующие:
Clustering (Кластеризация). Здесь слушатели узнают о техниках кластеризации, которые помогают находит паттерны и связанные группы в сложных данных. Данный курс сосредоточен на k-means – cамом популярном алгоритме кластеризации.
Recommendation Systems (Рекомендательные системы). Этот курс научит создавать ML-модели, предлагающие релевантный контент для пользователей, используя опыт экспертов по рекомендательным системам Google. Чтобы успешно пройти этот курс, слушателям необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями в области линейной алгебры.
Testing and Debugging (Тестирование и отладка). Этот курс знакомит с приёмами, которые ML-эксперты Google используют для тестирования и отладки ML-моделей. Специалисты компании потратили тысячи часов на расшифровку сигналов, отправляемых дефектными ML-моделями.
В Google отметили, что все эти курсы являются интересными, практичными и полезными. Они являются продолжением серии курсов, выпущенных в прошлом году, начиная с основ ML (Machine Learning Course Crash, MLCC). Чтобы приступить к новым курсам, нужно пройти MLCC.
В целом эти курсы позволяют учиться на опыте экспертов Google и не допускать тех ошибок, которые уже были допущены ими.
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