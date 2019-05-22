Google уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом виде

Google сообщил, что недавно уведомил отдельных клиентов корпоративной версии G Suite о случайном хранении их паролей во внутренней системе в незашифрованном виде.

В компании подчеркнули, что проблема коснулась только бизнес-пользователей, рядовые пользователи от неё не пострадали.

В настоящее время Google работает с администраторами G Suite над тем, чтобы их пользователи сбросили свои пароли и заменили их на новые.

Компания также провела тщательное расследование и не нашла никаких доказательств утечки или несанкционированного доступа к этим данным.

Проблемы, обнаруженные в G Suite

В 2005 году разработчиками G Suite была допущена ошибка: в консоли администратора хранилась копия незашифрованных паролей. При этом пароли находились в защищённой инфраструктуре компании. На данный момент эта ошибка устранена.

Кроме того, во время недавнего исправления проблем с регистрацией новых пользователей выяснилось, что, начиная с января 2019 года, выборка паролей непреднамеренно хранилась в незашифрованном виде – в течение максимум 14 дней. Эта ошибка также уже исправлена, а признаков злоупотребления этими данными не обнаружено.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook хранил пароли «миллионов» пользователей Instagram в открытом виде.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
20 украинских провайдеров не блокируют даже половину санкционных сайтов — исследование
Австралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалютуАвстралийская блогер притворилась больной раком, чтобы люди покупали ее книгу. А на прибыль накупила криптовалюту
Разработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями FactmataРазработчик AdBlock Plus поддержал проект по борьбе с фейковыми новостями Factmata
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсыGML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы
Блок рекламы


Похожие новости
Google выпустил три новых курса по машинному обучениюGoogle выпустил три новых курса по машинному обучению
Slack предупредил корпоративных клиентов о блокировке в КрымуSlack предупредил корпоративных клиентов о блокировке в Крыму
Google Сайты получили обновлённый футерGoogle Сайты получили обновлённый футер
Google не будет менять URL перехода для поиска по картинкамGoogle не будет менять URL перехода для поиска по картинкам
Googlebot поддерживает простые POST-запросы для XMLHttpRequestGooglebot поддерживает простые POST-запросы для XMLHttpRequest
Google не показывает в поисковых сниппетах контент, скрытый под вкладкамиGoogle не показывает в поисковых сниппетах контент, скрытый под вкладками
Google отслеживает покупки пользователей с помощью GmailGoogle отслеживает покупки пользователей с помощью Gmail
Google не расследовал утечки, связанные с проектом Dragonfly и домогательствамиGoogle не расследовал утечки, связанные с проектом Dragonfly и домогательствами
Google Ads представил новую стратегию назначения ставок и новые настройкиGoogle Ads представил новую стратегию назначения ставок и новые настройки
Переводчик Google научился имитировать голос пользователяПереводчик Google научился имитировать голос пользователя
Последние новости
Подгружаем последние новости