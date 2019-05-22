Google уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом виде

Google сообщил , что недавно уведомил отдельных клиентов корпоративной версии G Suite о случайном хранении их паролей во внутренней системе в незашифрованном виде.

В компании подчеркнули, что проблема коснулась только бизнес-пользователей, рядовые пользователи от неё не пострадали.

В настоящее время Google работает с администраторами G Suite над тем, чтобы их пользователи сбросили свои пароли и заменили их на новые.

Компания также провела тщательное расследование и не нашла никаких доказательств утечки или несанкционированного доступа к этим данным.

Проблемы, обнаруженные в G Suite

В 2005 году разработчиками G Suite была допущена ошибка: в консоли администратора хранилась копия незашифрованных паролей. При этом пароли находились в защищённой инфраструктуре компании. На данный момент эта ошибка устранена.

Кроме того, во время недавнего исправления проблем с регистрацией новых пользователей выяснилось, что, начиная с января 2019 года, выборка паролей непреднамеренно хранилась в незашифрованном виде – в течение максимум 14 дней. Эта ошибка также уже исправлена, а признаков злоупотребления этими данными не обнаружено.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook хранил пароли «миллионов» пользователей Instagram в открытом виде.