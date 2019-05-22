Google уведомил ряд клиентов G Suite о хранении их паролей в текстовом виде
Google
В компании подчеркнули, что проблема коснулась только бизнес-пользователей, рядовые пользователи от неё не пострадали.
В настоящее время Google работает с администраторами G Suite над тем, чтобы их пользователи сбросили свои пароли и заменили их на новые.
Компания также провела тщательное расследование и не нашла никаких доказательств утечки или несанкционированного доступа к этим данным.
Проблемы, обнаруженные в G Suite
В 2005 году разработчиками G Suite была допущена ошибка: в консоли администратора хранилась копия незашифрованных паролей. При этом пароли находились в защищённой инфраструктуре компании. На данный момент эта ошибка устранена.
Кроме того, во время недавнего исправления проблем с регистрацией новых пользователей выяснилось, что, начиная с января 2019 года, выборка паролей непреднамеренно хранилась в незашифрованном виде – в течение максимум 14 дней. Эта ошибка также уже исправлена, а признаков злоупотребления этими данными не обнаружено.
Напомним, ранее стало известно, что Facebook хранил пароли «миллионов» пользователей Instagram в открытом виде.
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