Google Сайты получили обновлённый футер
Google
Раньше внизу страницы содержалась фраза: «Made with new Google Sites» и кнопка «Create a site». Теперь Google убрал первую фразу, а оставил лишь вторую. Это нововведение связано с просьбами вебмастеров, которые считали, что упоминание Google Sites отвлекает внимание посетителей и приводит к тому, что сайт воспринимается как менее профессиональный. Поэтому Google удалил свой брендинг, чтобы посетители могли сосредоточиться на контенте страницы.
Ещё одним нововведением стало отображение даты последнего обновления страницы. Для этого на сайты была добавлена новая кнопка «i».
Чтобы редакторы сайтов могли использовать эту опцию, администраторам нужно её активировать: Apps > G Suite > Settings for Sites > Last updated time > On. В результате редакторы смогут включить её в настройках: More > Site info settings > On.
Напомним, что ранее в Google Sites появилась возможность копировать более крупные сайты. Теперь в сервисе действуют следующие лимиты: максимум 1000 страниц, по 200 000 символов на каждой (всего до 10 млн символов на сайте), не более 10 000 изображений.
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