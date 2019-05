Google Сайты получили обновлённый футер

Google обновил футер для сайтов, создаваемых с помощью онлайн-конструктора Google Sites.

Раньше внизу страницы содержалась фраза: «Made with new Google Sites» и кнопка «Create a site». Теперь Google убрал первую фразу, а оставил лишь вторую. Это нововведение связано с просьбами вебмастеров, которые считали, что упоминание Google Sites отвлекает внимание посетителей и приводит к тому, что сайт воспринимается как менее профессиональный. Поэтому Google удалил свой брендинг, чтобы посетители могли сосредоточиться на контенте страницы.

Ещё одним нововведением стало отображение даты последнего обновления страницы. Для этого на сайты была добавлена новая кнопка «i».

Чтобы редакторы сайтов могли использовать эту опцию, администраторам нужно её активировать: Apps > G Suite > Settings for Sites > Last updated time > On. В результате редакторы смогут включить её в настройках: More > Site info settings > On.