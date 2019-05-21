Google не будет менять URL перехода для поиска по картинкам

В июле 2018 года Google сообщил, что в ближайшие месяцы изменит URL перехода (referral URL) для поиска по картинкам. Однако, как выяснилось , в компании передумали внедрять это изменение.

Google добавил в исходный пост апдейт, согласно которому смена referral URL отменяется, а данные по трафику из поиска по картинкам можно будет получить в Search Console:

«После тестирования и дальнейшего рассмотрения мы решили, что наилучшим местом для измерения трафика из Google Картинок является отчёт об эффективности в Search Console. Таким образом, мы продолжим использовать https://www.google.com (или соответствующий ccTLD) в качестве URL перехода для всего трафика из Google Картинок и не будем предоставлять отдельный referral URL для этой вертикали поиска (images.#google#.com)».

При этом Google никого не проинформировал об этом изменении, а лишь обновил свой пост от 2018 года. Известно об этом стало случайно: апдейт заметил один из специалистов. Он опубликовал сообщение в Twitter :

I kept waiting for Google to roll out the image referrer in Google Analytics. But it turns out they decided not to after "further consideration". Am I the only one who missed this post update? pic.twitter.com/aU8wkRUsxr — AJ Kohn (@ajkohn) May 16, 2019