Facebook будет ранжировать выше контент от друзей и релевантные ссылки

Facebook внёс несколько изменений в алгоритм новостной ленты, призванных сделать опыт взаимодействия с ней более персонализированным.

Одно из этих изменений позволит пользователям видеть больше контента от близких друзей. Ещё одно — приведёт к более высокому ранжированию тех ссылок, которые пользователь может сочти интересными.

Оба обновления основаны на обратной связи, собранной Facebook посредством опросов пользователей.

Контент от близких друзей

Ранее Facebook прогнозировал, контент от каких друзей пользователь может захотеть увидеть, на основе нескольких факторов. Однако в целом этот процесс был построен на догадках.

Чтобы повысить точность этих прогнозов, Facebook опросил пользователей, попросив их указать самых близких друзей. На основе этой информации компания затем идентифицировала паттерны, которые теперь учитывает алгоритм.

Эти паттерны включают следующие действия:

Метки на фото;

Реакции на записи и комментарии;

Чекины в одних и тех же местах.

При этом в Facebook отметили, что новостная лента пользователей не будет ограничена записями от самых близких друзей. В ней будет содержаться и другой контент.

Релевантные ссылки

Это обновление также основано на обратной связи, полученной с помощью опросов пользователей о том, какие посты они считают заслуживающими внимания.

Ответы пользователей использовались для определения паттернов, указывающих на возможный интерес к определённым ссылкам.

Затем Facebook объединил эти сигналы с информацией о самой записи: тип поста, автор и показатели вовлечённости.

Все эти сигналы используются для более точного прогнозирования того, найдёт ли пользователь полезной конкретную ссылку.

При этом в Facebook заверили, что оба изменения не должны повлиять на охват страниц.

Напомним, ранее соцсеть обновила алгоритмы ранжирования видео.