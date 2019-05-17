Google Ads представил новую стратегию назначения ставок и новые настройки
На днях Google Ads
- Максимальная ценность конверсии
Новая стратегия позволяет получать максимально высокую ценность конверсий в рамках заданного бюджета. В ней для оптимизации ставок на аукционах объявлений используется машинное обучение, а также технология, позволяющая автоматически оптимизировать ставки во время аукциона.
Ранее стратегии назначения ставок, связанные с конверсии, были по большей части сосредоточены на эффективности (например, «Целевая рентабельность инвестиций в рекламу»). Однако многих рекламодателей больше интересует объём и рост, поэтому в Google Ads разработали новую стратегию, подходящую для этих целей.
Подробнее об этой стратегии можно узнать в
- Настройки конверсии на уровне кампании
Для обеспечения большей гибкости в аккаунтах Google Ads представил конверсии на уровне кампании. Ранее рекламодатели могли устанавливать цели по конверсиям только на уровне аккаунта. Теперь они смогут дифференцировать цели для отдельных кампаний.
- Сезонные корректировки
Теперь зная, что показатели конверсии должны вырасти после предстоящей промоакции, рекламодатели смогут запланировать соответствующие корректировки на этот период.
- Новые правила
В ближайшие месяцы Google Ads также запустит новые правила, связанные с ценностью конверсий. Это нововведение позволит рекламодателям дифференцировать ценность конверсий на основании таких характеристик, как местоположение, устройство и аудитория.
Информация об этих нововведениях была озвучена на ежегодной презентации Google Marketing Live 2019.
Напомним, что GML также были представлены два новых формата рекламы – Discovery Ads и Gallery Ads, редизайн Google Shopping и другие новинки в области маркетинга.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
17.05.2019 20:04