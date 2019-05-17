Google Ads представил новую стратегию назначения ставок и новые настройки

На днях Google Ads анонсировал несколько нововведений, связанных с управлением ставками. В их числе – новая стратегия «Максимальная ценность конверсии» и новые настройки.

  • Максимальная ценность конверсии

Новая стратегия позволяет получать максимально высокую ценность конверсий в рамках заданного бюджета. В ней для оптимизации ставок на аукционах объявлений используется машинное обучение, а также технология, позволяющая автоматически оптимизировать ставки во время аукциона.

Ранее стратегии назначения ставок, связанные с конверсии, были по большей части сосредоточены на эффективности (например, «Целевая рентабельность инвестиций в рекламу»). Однако многих рекламодателей больше интересует объём и рост, поэтому в Google Ads разработали новую стратегию, подходящую для этих целей.

Подробнее об этой стратегии можно узнать в Справке.

  • Настройки конверсии на уровне кампании

Для обеспечения большей гибкости в аккаунтах Google Ads представил конверсии на уровне кампании. Ранее рекламодатели могли устанавливать цели по конверсиям только на уровне аккаунта. Теперь они смогут дифференцировать цели для отдельных кампаний. Подробнее.

  • Сезонные корректировки

Теперь зная, что показатели конверсии должны вырасти после предстоящей промоакции, рекламодатели смогут запланировать соответствующие корректировки на этот период.

  • Новые правила

В ближайшие месяцы Google Ads также запустит новые правила, связанные с ценностью конверсий. Это нововведение позволит рекламодателям дифференцировать ценность конверсий на основании таких характеристик, как местоположение, устройство и аудитория.

Информация об этих нововведениях была озвучена на ежегодной презентации Google Marketing Live 2019.

Напомним, что GML также были представлены два новых формата рекламы – Discovery Ads и Gallery Ads, редизайн Google Shopping и другие новинки в области маркетинга.


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