Instagram закрывает отдельное приложение Direct

Instagram готовится закрыть отдельное приложение для обмена сообщениями Direct. Об этом свидетельствуют оповещения, полученные пользователями мессенджера.
В них говорится, что поддержка приложения будет прекращена «в ближайший месяц». Точную дату компания не указывает, но отмечает, что все чаты пользователей будут автоматически перенесены в основное приложение Instagram.
Причины закрытия мессенджера на данный момент неизвестны. В компании пока не прокомментировали эту информацию.
Напомним, что Instagram начал тестовый запуск собственного мессенджера Direct в декабре 2017 года. С тех пор в приложении появилось несколько новых функций, включая поддержку GIF. Также была запущена веб-версия сервиса.
При этом приложение так и не завоевало популярности среди пользователей и не получило полноценного запуска. Всё это время оно находилось в бете.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.