Instagram закрывает отдельное приложение Direct

Instagram готовится закрыть отдельное приложение для обмена сообщениями Direct. Об этом свидетельствуют оповещения, полученные пользователями мессенджера.

В них говорится, что поддержка приложения будет прекращена «в ближайший месяц». Точную дату компания не указывает, но отмечает, что все чаты пользователей будут автоматически перенесены в основное приложение Instagram.

Confirmed: Instagram is killing its standalone Direct Messaging app pic.twitter.com/owt2gXtfCE — Matt Navarra (@MattNavarra) May 16, 2019

Причины закрытия мессенджера на данный момент неизвестны. В компании пока не прокомментировали эту информацию.

Напомним, что Instagram начал тестовый запуск собственного мессенджера Direct в декабре 2017 года. С тех пор в приложении появилось несколько новых функций, включая поддержку GIF. Также была запущена веб-версия сервиса.

При этом приложение так и не завоевало популярности среди пользователей и не получило полноценного запуска. Всё это время оно находилось в бете.