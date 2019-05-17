Google назвал три главных SEO-фактора, над которыми важно работать

В первом выпуске новой серии видео SEO Mythbusting сотрудник Google Мартин Сплит назвал три главных области, на которых следует концентрировать свои усилия вебмастерам.

По словам Сплита, это контент, метаданные (Title и метаописание) и производительность.

Ниже — его диалог с гостем программы, веб-разработчиком Хуаном Эррера, в ходе которого обсуждалась эта тема.

Вопрос: Если бы вы могли назвать три главные вещи, которые важно учитывать, что бы это было?

Ответ: У вас должен быть действительно хороший контент. Это значит, что вы должны иметь тот контент, который служит цели пользователя — что-то, что пользователям нужно и/или чего они хотят. Например, им нужно мороженое, а на сайте содержится информация о нём.

Поэтому, если ваш контент говорит мне, где вы находитесь, чем вы занимаетесь, как вы можете помочь мне с тем, чего я пытаюсь достичь, то это отлично…

Если вы используете очень конкретный термин для вашего мороженого – скажем, Smooth Cream 5000 – то я не собираюсь его искать, потому что я его не знаю. Я лишь понимаю, что мне нужно мороженое…

Я изучаю возможные варианты, но не знаю, какие именно марки есть. Если есть конкретные бренды, отлично, но это не то, чего я ищу. Поэтому говорите на том языке, который я использую.

Вопрос: Итак, контент – это приоритет №1. Могли бы вы назвать ещё две вещи, которые важны?

Ответ: Второй по важности вещью являются метатеги, описывающие ваш контент – метаописания, которые дают вам возможность получить небольшой сниппет в результатах поиска, с помощью которого пользователи могут понять, какие из многих результатов являются наиболее подходящими для них.

Также важны теги Title, специфичные для конкретной страницы. Избегайте одинаковых заголовков для всех страниц.

И последний аспект – это производительность. Мы постоянно говорим об этом факторе, но, возможно, упускаем из виду то, что производительность также важна для того, чтобы сайт могли находить.

Вопрос. Так производительность не только делает сайт быстрее, но также делает его более видимым для других?

Ответ: Верно. Поскольку мы хотим быть уверенными в том, что люди, которые переходят на вашу страницу из результатов поиска, получали этот контент быстро. Это один из многих сигналов, которые мы учитываем. Но это также помогает вашим пользователям, верно? Если им срочно нужно мороженое, то получив нужную страницу быстрее, они будут более довольными.

Прослушать этот диалог можно на видео ниже:

Напомним, что новая серия видео SEO Mythbusting призвана развеять мифы, связанные с поисковой оптимизацией.