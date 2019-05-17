GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы

14 мая стартовало очередное ежегодное мероприятие Google Marketing Live 2019, на котором компания традиционно презентовала новые продукты и другие обновления в области рекламы и интернет-маркетинга.

Новые рекламные форматы нацелены в основном на верхнюю часть воронки. Они заметные, появляются на разных ресурсах Google и полностью автоматизированы.

Discovery Ads

Discovery Ads – это нативные in-feed объявления, которые будут появляються в нескольких лентах Google . По словам вице-президента по управлению продуктами Google Бреда Бендера (Brad Bender), этот формат представляет собой «визуально богатые, mobile-first и основанные на намерении» рекламные блоки.

При показе этих объявлений Google будет учитывать историю посещённых сайтов, скачанных приложений, просмотренных видео и поисковых запросов в Google Maps, относящихся к конкретному пользователю. Это, по сути, те же сигналы, которые компания использует при таргетинге на in-market аудиторию.

Для работы с этим форматом рекламодателю нужно создать кампанию типа Discovery, загрузить текст объявления и креативы. После этого Google , используя машинное обучение, создаст наиболее эффективные комбинации.

Discovery Ads будут появляться в ленте Discover (в приложениях Google для iOS и Android и в мобильной версии Google .com), в мобильной ленте YouTube и в Gmail (на вкладках «Промоакции» и «Соцсети»).

Google также сообщил, что на сегодняшний день лента Discover охватывает более 800 млн пользователей по всему миру.

Discover Ads станут доступны всем рекламодателям позже в этом году.

Gallery Ads

Gallery Ads – это рекламные блоки, которые будут появляться в топе мобильной выдачи. Объявления этого формата будут представлять собой карусель из 4-8 изображений с возможностью прокрутки. Для каждой картинки можно будет добавить до 70 символов текста.

Оплата за рекламу этого формата будет производиться на базе CPC-модели – за переходы пользователей на целевую страницу или за прокрутку до третьего изображения в ряду (поскольку пользователи могут только просматривать картинки и не нажимать на них для перехода на сайт рекламодателя). То есть рекламодатели будут платить за клики/свайпы.

Тестирование показало, что Gallery Ads получают на 25% больше интеракций, чем другие рекламные блоки в поиске. За размещение в топе выдачи эти объявления будут конкурировать с другими форматами поисковой рекламы.

Gallery Ads будут доступны только для мобильных устройств.

Новые места размещения для объявлений-витрин

Google расширяет показ товарных объявлений-витрин на Google Картинки, ленту Discover и ленту YouTube. Последняя опция станет доступна позже в этом году.

«Глубокие ссылки» для Google Ads

Google также сообщил о запуске App Deep Linking («глубоких ссылок») для Google Ads, включая отчётность. Теперь, если у пользователя установлено приложение компании, то он может быть перемещён в него из поисковых, торговых и медийных кампаний. Это нововведение призвано персонализировать и улучшить пользовательский опыт.

Ранние тесты показали, что объявления с «глубокими ссылками» позволяют повысить коэффициент конверсии в 2 раза.

Google также запустит отчёты по этим ad-to-app конверсиям, но для этого нужно будет настроить интеграцию с Google Analytics для Firebase .

Новый Google Shopping

Ещё одним значимым событием стал запуск нового Google Shopping в США . Как сообщалось ранее, впервые этот редизайн был запущен во Франции.

В обновлённом Google Shopping пользователи смогут покупать товары в интернет-магазинах, местных магазинах или прямо в Google .

У них также появится персонализированная главная страница на вкладке Shopping, где они смогут просматривать информацию, отзывы и видео об интересующих их товарах.

В компании отметили, что обновлённый сервис представляет собой «слияние лучших функций Google Express и Shopping», а отдельный сервис Google Express прекращает своё существование.

Эксперты считают, что эти улучшения направлены на более эффективную конкуренцию с Amazon за счёт устранения фрагментарности и несогласованности в работе сервиса.