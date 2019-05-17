GML 2019: новые форматы рекламы, редизайн Google Shopping и другие анонсы

14 мая стартовало очередное ежегодное мероприятие Google Marketing Live 2019, на котором компания традиционно презентовала новые продукты и другие обновления в области рекламы и интернет-маркетинга.

Новые рекламные форматы нацелены в основном на верхнюю часть воронки. Они заметные, появляются на разных ресурсах Google и полностью автоматизированы.

Discovery Ads

Discovery Ads – это нативные in-feed объявления, которые будут появляються в нескольких лентах Google. По словам вице-президента по управлению продуктами Google Бреда Бендера (Brad Bender), этот формат представляет собой «визуально богатые, mobile-first и основанные на намерении» рекламные блоки.

При показе этих объявлений Google будет учитывать историю посещённых сайтов, скачанных приложений, просмотренных видео и поисковых запросов в Google Maps, относящихся к конкретному пользователю. Это, по сути, те же сигналы, которые компания использует при таргетинге на in-market аудиторию.

Для работы с этим форматом рекламодателю нужно создать кампанию типа Discovery, загрузить текст объявления и креативы. После этого Google, используя машинное обучение, создаст наиболее эффективные комбинации.

Discovery Ads будут появляться в ленте Discover (в приложениях Google для iOS и Android и в мобильной версии Google.com), в мобильной ленте YouTube и в Gmail (на вкладках «Промоакции» и «Соцсети»).

Google также сообщил, что на сегодняшний день лента Discover охватывает более 800 млн пользователей по всему миру.

Discover Ads станут доступны всем рекламодателям позже в этом году.

Gallery Ads

Gallery Ads – это рекламные блоки, которые будут появляться в топе мобильной выдачи. Объявления этого формата будут представлять собой карусель из 4-8 изображений с возможностью прокрутки. Для каждой картинки можно будет добавить до 70 символов текста.

Оплата за рекламу этого формата будет производиться на базе CPC-модели – за переходы пользователей на целевую страницу или за прокрутку до третьего изображения в ряду (поскольку пользователи могут только просматривать картинки и не нажимать на них для перехода на сайт рекламодателя). То есть рекламодатели будут платить за клики/свайпы.

Тестирование показало, что Gallery Ads получают на 25% больше интеракций, чем другие рекламные блоки в поиске. За размещение в топе выдачи эти объявления будут конкурировать с другими форматами поисковой рекламы.

Gallery Ads будут доступны только для мобильных устройств.

Новые места размещения для объявлений-витрин

Google расширяет показ товарных объявлений-витрин на Google Картинки, ленту Discover и ленту YouTube. Последняя опция станет доступна позже в этом году.

«Глубокие ссылки» для Google Ads

Google также сообщил о запуске App Deep Linking («глубоких ссылок») для Google Ads, включая отчётность. Теперь, если у пользователя установлено приложение компании, то он может быть перемещён в него из поисковых, торговых и медийных кампаний. Это нововведение призвано персонализировать и улучшить пользовательский опыт.

Ранние тесты показали, что объявления с «глубокими ссылками» позволяют повысить коэффициент конверсии в 2 раза.

Google также запустит отчёты по этим ad-to-app конверсиям, но для этого нужно будет настроить интеграцию с Google Analytics для Firebase.

Новый Google Shopping

Ещё одним значимым событием стал запуск нового Google Shopping в США. Как сообщалось ранее, впервые этот редизайн был запущен во Франции.

В обновлённом Google Shopping пользователи смогут покупать товары в интернет-магазинах, местных магазинах или прямо в Google.

У них также появится персонализированная главная страница на вкладке Shopping, где они смогут просматривать информацию, отзывы и видео об интересующих их товарах.

В компании отметили, что обновлённый сервис представляет собой «слияние лучших функций Google Express и Shopping», а отдельный сервис Google Express прекращает своё существование.

Эксперты считают, что эти улучшения направлены на более эффективную конкуренцию с Amazon за счёт устранения фрагментарности и несогласованности в работе сервиса.

Когда новый Google Shopping будет запущен в других странах мира, в компании не уточнили.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие полВ Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол
Макрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетяхМакрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетях
Google анонсировал новые функции в поиске по картинкамGoogle анонсировал новые функции в поиске по картинкам
Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»
Сооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком ЦукербергомСооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком Цукербергом
Блок рекламы


Похожие новости
Google назвал три главных SEO-фактора, над которыми важно работатьGoogle назвал три главных SEO-фактора, над которыми важно работать
Google пообещал скоро обновить даты в кешеGoogle пообещал скоро обновить даты в кеше
Google запустит единую корзину для покупок в Поиске, Картинках и YouTubeGoogle запустит единую корзину для покупок в Поиске, Картинках и YouTube
Google опроверг слухи об обновлении основного алгоритма и инфраструктурыGoogle опроверг слухи об обновлении основного алгоритма и инфраструктуры
Google приступил к запуску нового Googlebot несколько месяцев назадGoogle приступил к запуску нового Googlebot несколько месяцев назад
В Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие полВ Snapchat появились новые фильтры для фото и видео, меняющие пол
Facebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda MediaFacebook, Google и Amazon экономически доминируют над СМИ, - Hubert Burda Media
В Google Ads появился новый инструмент – Планировщик результатовВ Google Ads появился новый инструмент – Планировщик результатов
Google обновил дизайн инструмента PageSpeed InsightsGoogle обновил дизайн инструмента PageSpeed Insights
Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»
Последние новости
Подгружаем последние новости