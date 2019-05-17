Google опроверг слухи об обновлении основного алгоритма и инфраструктуры

Google не обновлял основной алгоритм и не вносил изменения в свою инфраструктуру в последние два месяца. Об этом представитель компании заявил в комментарии Search Engine Land.

На днях редактор Search Engine Journal Роджер Монти опубликовал статью, в которой предположил, что в настоящее время Google может проводить масштабное обновление инфраструктуры поиска. По мнению Монти, на это указывают несколько моментов:

«случайное» удаление тысяч, а может, и миллионов URL из поискового индекса;

месячная задержка в обновлении кеша Google;

обновление Googlebot.

Сообщения о возможном апдейте основного алгоритма Google появились на прошлой неделе.

При этом в компании заверили, что недавняя деиндексация страниц и запуск нового Googlebot не связаны с обновлением инфраструктуры поиска. А что касается апдейта основного алгоритма, то если бы он был, то Google сообщил бы об этом в Twitter-аккаунте @searchliaison .

Google постоянно вносит изменения в свои алгоритмы, но крупных обновлений в последнее время не было, отметил представитель поиска.