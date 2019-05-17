Google опроверг слухи об обновлении основного алгоритма и инфраструктуры
Google не обновлял основной алгоритм и не вносил изменения в свою инфраструктуру в последние два месяца. Об этом представитель компании
На днях редактор Search Engine Journal Роджер Монти
- «случайное» удаление тысяч, а может, и миллионов URL из поискового индекса;
- месячная задержка в обновлении кеша Google;
- обновление Googlebot.
Сообщения о возможном апдейте основного алгоритма Google
При этом в компании заверили, что недавняя деиндексация страниц и запуск нового Googlebot не связаны с обновлением инфраструктуры поиска. А что касается апдейта основного алгоритма, то если бы он был, то Google сообщил бы об этом в Twitter-аккаунте
Google постоянно вносит изменения в свои алгоритмы, но крупных обновлений в последнее время не было, отметил представитель поиска.
Напомним, что последний апдейт основного алгоритма Google был произведён в марте, а запуск нового Googlebot был начат ещё несколько месяцев назад.
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