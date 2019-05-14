Reuters: Facebook грозит ещё 20 лет под надзором после соглашения с FTC

Facebook приближается к соглашению с Федеральной торговой комиссией США (FTC), согласно которому компания будет находиться под надзором в течение следующих 20 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

После того, как Facebook зарезервировал $3 млрд из выручки за первый квартал 2019 года на уплату штрафа FTC — который, по оценкам компании, может составить от $3 до $5 млрд — предполагалось, что соглашение с регулятором неизбежно. При этом источники Reuters заявили, что на этой неделе никаких сделок не ожидается, а ещё один источник отметил, что заявление об урегулировании может быть оглашено примерно через месяц.

Стоит отметить, что ранее потенциальное соглашение между FTC и Facebook подверглось критике со стороны нескольких американских законодателей. Так, сенаторы Ричард Блументаль и Джош Хоули в письме регулятору заявили, что даже $5 млрд штрафа – это слишком мало, а руководство Facebook, включая главу компании Марка Цукерберга, должно лично ответить за утечки данных.

В 2011 году Facebook и FTC также заключили соглашение, согласно которому компания должна была отчитываться регулятору о своих практиках, связанных с вопросами конфиденциальности, в течение 20 лет.

В настоящее время FTC расследует обвинения в том, что Facebook неправомерно поделился данными 87 млн пользователей с ныне несуществующей компанией Cambridge Analytica. Ведомство также разбирается, был ли этот инцидент и другие конфликты нарушением договорённостей, достигнутых в 2011 году.