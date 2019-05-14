В Google Ads появился новый инструмент – Планировщик результатов
Google Ads
Планировщик результатов определяет оптимальные суммы расходов для кампаний, позволяющие получить дополнительные конверсии.
Например, рекламодатель располагает бюджетом в $92 000 на 100 кампаний поисковой рекламы. Инструмент порекомендует, как распределить эти средства по кампаниям, чтобы максимизировать конверсии, и спрогнозирует результаты от этих изменений.
Согласно Google, Планировщик результатов позволяет значительно увеличить объём получаемых конверсий. Прирост может составлять до 43%.
С помощью инструмента также можно анализировать, как изменение различных настроек кампании повлияет на прогноз, и быстро применять изменения, предусмотренные планом.
Более подробная информация о Планировщике результатов доступна в
Напомним, что в апреле 2018 года в Google Ads стал доступен Планировщик охвата, а ранее в этом месяце сервис завершил работу над новым Планировщиком ключевых слов, в связи с чем старая версия инструмента была переведена в разряд устаревшей.
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Internet и сети
14.05.2019 22:52