В Google Ads появился новый инструмент – Планировщик результатов

Google Ads объявил о запуске Планировщика результатов – нового инструмента, с помощью которого можно планировать рекламные расходы и прогнозировать, как изменения в кампаниях повлияют на ключевые показатели и общую эффективность.

Планировщик результатов определяет оптимальные суммы расходов для кампаний, позволяющие получить дополнительные конверсии.

Например, рекламодатель располагает бюджетом в $92 000 на 100 кампаний поисковой рекламы. Инструмент порекомендует, как распределить эти средства по кампаниям, чтобы максимизировать конверсии, и спрогнозирует результаты от этих изменений.

Согласно Google, Планировщик результатов позволяет значительно увеличить объём получаемых конверсий. Прирост может составлять до 43%.

С помощью инструмента также можно анализировать, как изменение различных настроек кампании повлияет на прогноз, и быстро применять изменения, предусмотренные планом.

Более подробная информация о Планировщике результатов доступна в Справке.

Напомним, что в апреле 2018 года в Google Ads стал доступен Планировщик охвата, а ранее в этом месяце сервис завершил работу над новым Планировщиком ключевых слов, в связи с чем старая версия инструмента была переведена в разряд устаревшей.


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