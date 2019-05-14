Google обновил дизайн инструмента PageSpeed Insights

Зарубежные вебмастера заметили, что Google обновил дизайн инструмента PageSpeed Insights.

Так, общая оценка теперь расположена в центре верхней части страницы, а не слева. Цветные блоки с данными по First Contentful Paint и First Input Delay также были центрированы, а их углы закруглены. Кроме того, в UI инструмента теперь используются более яркие цвета.

В целом изменения были небольшими, но заметными.

Текущее оформление инструмента:

Для сравнения в ноябре интерфейс выглядел так:

А в июне — так:

Напомним, что в ноябре 2018 года Google провёл редизайн PageSpeed Insights и добавил в него больше данных. Оценка скорости загрузки теперь основана на данных, полученных методом имитации загрузки сайта с помощью Lighthouse. А в июне того же года в инструменте появились данные о скорости загрузки всего сайта.

Добавим также, что показатель PageSpeed Insights может меняться независимо от изменений на сайте.


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