Google обновил дизайн инструмента PageSpeed Insights
Зарубежные вебмастера
Так, общая оценка теперь расположена в центре верхней части страницы, а не слева. Цветные блоки с данными по First Contentful Paint и First Input Delay также были центрированы, а их углы закруглены. Кроме того, в UI инструмента теперь используются более яркие цвета.
В целом изменения были небольшими, но заметными.
Текущее оформление инструмента:
Для сравнения в ноябре интерфейс выглядел так:
А в июне — так:
Напомним, что в ноябре 2018 года Google провёл редизайн PageSpeed Insights и добавил в него больше данных. Оценка скорости загрузки теперь основана на данных, полученных методом имитации загрузки сайта с помощью
Добавим также, что показатель PageSpeed Insights может меняться независимо от изменений на сайте.
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