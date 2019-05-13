Марк Цукерберг: «Разделение Facebook, WhatsApp и Instagram - не решит проблему»

На прошлой неделе сооснователь Facebook Крис Хаджес выступил с призывом покончить с Facebook. По его мнению, Facebook, Instagram и WhatsApp нужно разделить, ведь пока что у Цукерберга слишком много власти и доминирующего положения на рынке. Он призвал регуляторов рынка США лишить Facebook контроля над мессенджерами, пишут AIN.UA .

Мнение Цукерберга

Марк Цукерберг в интервью France Info в Париже прокомментировал это заявление, уточнив, что разделение компании никак не поможет решить указанную проблему. Об этом сообщает TechCrunch.

«Когда я прочел, что он написал, основной моей реакцией стало то, что его предложение ничем не поможет решить эти проблемы. Если вы переживаете за демократию и выборы, скорее нужно, чтобы компания, вроде нас, могла инвестировать миллиарды долларов в год (как мы и делаем), чтобы построить действительно продвинутые инструменты борьбы с вмешательством в выборы», ? сказал Цукерберг.

Речь идет о том, что недавние проблемы Facebook с безопасностью пользовательских данных не решить путем разделения ее с Instagram и WhatsApp, и что такой раздел скорее ударит по попыткам соцсети защитить данные своих пользователей.