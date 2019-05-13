Марк Цукерберг: «Разделение Facebook, WhatsApp и Instagram - не решит проблему»

На прошлой неделе сооснователь Facebook Крис Хаджес выступил с призывом покончить с Facebook. По его мнению, Facebook, Instagram и WhatsApp нужно разделить, ведь пока что у Цукерберга слишком много власти и доминирующего положения на рынке. Он призвал регуляторов рынка США лишить Facebook контроля над мессенджерами, пишут AIN.UA.

Мнение Цукерберга

Марк Цукерберг в интервью France Info в Париже прокомментировал это заявление, уточнив, что разделение компании никак не поможет решить указанную проблему. Об этом сообщает TechCrunch.

«Когда я прочел, что он написал, основной моей реакцией стало то, что его предложение ничем не поможет решить эти проблемы. Если вы переживаете за демократию и выборы, скорее нужно, чтобы компания, вроде нас, могла инвестировать миллиарды долларов в год (как мы и делаем), чтобы построить действительно продвинутые инструменты борьбы с вмешательством в выборы», ? сказал Цукерберг.

Речь идет о том, что недавние проблемы Facebook с безопасностью пользовательских данных не решить путем разделения ее с Instagram и WhatsApp, и что такой раздел скорее ударит по попыткам соцсети защитить данные своих пользователей.

Хеджес предлагал два способа покончить с доминирующим положением Facebook на рынке. Первый: Торговая палата США может принудить Facebook выделить Instagram и WhatsApp в отдельные компании. Второй: создается новый регулирующий орган, который будет защищать IT-отрасль от «чудовищно богатых корпораций вроде Facebook», прежде всего, с точки зрения приватности.


Ольга Карпенко, AIN


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Прокуратура США обвинила украинца в распространении вредоносной рекламы на миллионы долларов
Киберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службыКиберполиция закрыла uafilm.top, kinogo.co.ua и другие онлайн-кинотеатры. Среди организаторов — сотрудник фискальной службы
Макрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетяхМакрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетях
В Facebook появились новые функции для малого бизнесаВ Facebook появились новые функции для малого бизнеса
IAB: расходы на поисковую рекламу в США выросли на 19% в 2018 годуIAB: расходы на поисковую рекламу в США выросли на 19% в 2018 году
Блок рекламы


Похожие новости
Макрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетяхМакрон и Цукерберг обсудили методы борьбы с пропагандой ненависти в соцсетях
Сооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком ЦукербергомСооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком Цукербергом
Facebook ослабил ограничения на рекламу криптовалют и блокчейнаFacebook ослабил ограничения на рекламу криптовалют и блокчейна
В Facebook появились новые функции для малого бизнесаВ Facebook появились новые функции для малого бизнеса
Facebook обновил алгоритмы ранжирования видеоFacebook обновил алгоритмы ранжирования видео
Facebook запустил масштабную рекламу обновлённых группFacebook запустил масштабную рекламу обновлённых групп
F8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсыF8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсы
Facebook готовит редизайн: соцсеть обновит сайт и приложенияFacebook готовит редизайн: соцсеть обновит сайт и приложения
Дневная аудитория Facebook Stories превысила 500 млн пользователейДневная аудитория Facebook Stories превысила 500 млн пользователей
Facebook отложил $3 млрд от выручки за первый квартал на штраф от FTCFacebook отложил $3 млрд от выручки за первый квартал на штраф от FTC
Последние новости
Подгружаем последние новости