Сооснователь Facebook призвал покончить с соцсетью. Что не так с компанией и Марком Цукербергом

Cооснователь Facebook Крис Хаджес выступил с призывом покончить с Facebook. Свою позицию он аргументировал в колонке на NYT, а также в коротком видео. По мнению Хаджеса, компания стала слишком большой и слишком могущественной, пишут AIN.UA .

“Каждую неделю появляются новые заголовки про нарушения приватности, вмешательство в выборы, проблемы с душевным здоровьем… Я уже десять лет как не работаю в компании, но чувствую, что несу ответственность за нанесенный ею ущерб”, – пояснил он.

Что беспокоит Хаджеса

Сооснователь Facebook рассказал о том, как с 2004 года Марк реализовывал план доминирования Facebook на рынке социальных сетей. Не потому что он хотел власти – просто таковы были его предпринимательские амбиции. Спустя 15 лет мы пожинаем плоды его сокрушительного успеха.

“Сегодня более 3 млрд людей используют Facebook, Instagram и WhatsApp – их все контролирует одна и та же компания. С каждого доллара, потраченного на рекламу в социальных сетях, 94 цента уходят к Facebook. Сегодня она стоит более полутриллиона долларов. Это примерно равняется ВВП 65-ти беднейших государств мира – вместе взятых, – рассказывает Крис.

Нельзя просто сказать, что Facebook – это большая социальная сеть. Это – вообще всё”.

По его оценкам, на сегодня 70% американцев так или иначе присутствуют на платформе Facebook. “Я часто слышу, как люди заявляют: “Все, отказываюсь от Facebook! Хвала господу, есть Instagram”, не осознавая, что Instagram принадлежит той же Facebook. Люди бессильны в этой ситуации, потому что им некуда уйти. Facebook борется с конкурентами, покупая их прежде, чем они станут слишком большими, или попросту копируя их инновации”, – подчеркивает Хаджес.

Сравнение ежемесячной посещаемости на платформах, принадлежащих Facebook и патформах конкурентов

Почему доминирование – это плохо

Когда компания превращается в империю, люди, стоящие за ней, получают неограниченную власть.

Facebook решает, какие месседжи показывать, а какие нет. Что именно определяет, уместен контент или нет. А Facebook – это по сути всего один человек – Марк Цукерберг.

“Даже сам Марк признает, что у него слишком много власти в Facebook. У компании есть совет директоров, но Марк контролирует большую часть акций. Марк сам один может решать, как менять алгоритмы Facebook, определяющие, что люди видят в своих лентах, какие у них есть настройки приватности и даже как будут расставлены акценты. В Facebook нет баланса голосов, который определяет институт демократии. У Марка нет босса, и его нельзя уволить, – акцентирует Хаджес.

Марк в одностороннем порядке может контролировать, организовывать и даже подвергать цензуре разговоры двух миллиардов человек. И нет никаких данных о том, как он использует эту беспрецедентную власть”.

Что не так с Цукербергом

В своей колонке Хаджес несколько раз подчеркнул, что не имеет ничего против Цукерберга лично. Напротив, он считает того добрым и порядочным человеком. Проблема именно в том, что он – человек.

“Я не думаю, что Марк плохой. Он все тот же, каким был, когда обнимал своих родителей перед тем, как они покинут нашу комнату в общежитии. Который прокрастинировал, готовясь к экзаменам. Который влюбился в будущую жену в очереди в туалет на вечеринке. И спал на матрасе на полу маленькой квартирки, потому что не мог позволить себе ничего другого несколько лет. Проще говоря, он человек. И именно эта его человечность делает полученную им неограниченную власть такой большой проблемой, – пишет Крис.

Я решил выступить с этим заявлением, потому что чувствую, что тоже несу ответственность. А еще я зол. Потому что в своей одержимости ростом, Марк пожертвовал безопасностью ради кликов”.

Что делать

Он преложил два решения проблемы, которые необходимы на законодательном уровне.

Разрушить империю Facebook. Америка имеет опыт антимонополизации, это не новый прецедент. Торговая палата США может принудить Facebook выделить Instagram и WhatsApp в отдельные компании, чтобы на рынке соцсетей вновь появилась конкуренция. Поначалу акционеры Facebook будут владеть акциями во всех трех компаниях, но Марк и другие руководители должны будут отказаться от своих акций.

Создать новый регулирующий орган. Он будет отвечать за IT-отрасль и “защищать американцев от чудовищно богатых корпораций вроде Facebook”. Прежде всего в аспекте приватности. Как пример, Хаджес привел GDPR в Европе. Также этот орган должен взять на себя определение приемлемого и неприемлемого контента. Хоть это и выглядит как цензурирование, Хаджес считает, что отрасль социальных сетей нуждается в едином стандарте – и задавать его должен не Facebook.

А так можно?

У экспертов по этому поводу много сомнений. Что касается опасности доминирования Facebook на рынке соцсетей, Стивен Давидофф Соломон из Юридической школы Калифорнийского университета в Беркли считает, что Хаджес сильно сгущает краски – ресурсы компании огромны, но не бесконечны. “Если они попытаются купить Snap, у них возникнут существенные проблемы”, – привел пример эксперт в комментарии Business Insider.

Он также отметил, что с применением антимонопольных законов против Facebook могут возникнуть трудности, потому что “быть большим – это не нарушение антимонопольных законов”.

Стивен Даймонд из юридического факультета Университета Санта-Клара также считает, что дело едва ли выгорит. Однако он соглашается с мнением Хаджеса, что монополия Facebook в плане данных достаточно опасна. “Антимонопольное [действие] – это только одно решение. Еще одним выходом может быть реформирование структуры корпоративного управления Facebook”, – считает он.