Facebook ослабил ограничения на рекламу криптовалют и блокчейна

Facebook внёс изменения в правила, регулирующие размещение рекламы криптовалют, блокчейна и других финансовых продуктов и сервисов.

Отмена предварительного разрешения для отдельных категорий объявлений, связанных с криптосферой

В июне прошлого года Facebook позволил размещать рекламу криптовалют и связанных с ней продуктов и услуг при условии получения рекламодателем предварительного письменного разрешения.

Теперь это разрешение больше не требуется для объявлений, связанных с блокчейн-технологией, отраслевыми новостями, обучением и мероприятиями на тему криптовалют.

Запрет на рекламу CFD

5 июня 2019 года вступит в силу новое правило, запрещающее рекламировать контракты на разницу цен (CFD).

Соцсеть также продолжит отклонять объявления, связанные с первичным размещением токенов (ICO) и бинарными опционами.

При этом целевые страницы также должны соответствовать рекламной политике Facebook. Если объявление ведёт на страницу, где продвигается запрещённый продукт, то оно будет отклонено.

Напомним, что в январе 2018 года Facebook ввёл запрет на размещение в социальной сети рекламы, связанной с криптовалютами и ICO. В июне того же года компания ослабила этот запрет и ввела процедуру предварительного одобрения.




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