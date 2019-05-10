Google тестирует ещё один вариант «нулевой выдачи»

На днях англоязычные пользователи заметили , что по отдельным запросам Google возвращает SERP, в которой полностью отсутствуют органические результаты поиска, но при этом может появляться реклама.

Это происходит в том случае, если поисковой системе не удалось найти релевантных результатов. Пользователи тогда видят следующее сообщение: «Hmm… the results for your search don’t seem very relevant». За ним следует ссылка, позволяющая просмотреть те результаты, которые Google удалось найти: «See results anyway».

После того, как сообщение о появлении «нулевой выдачи» было опубликовано SEMRush, в Google прокомментировали эту ситуацию.

По словам сотрудника поиска Дэнни Салливана, это ограниченный эксперимент. Он также добавил, что на этих страницах не должно было быть рекламы.

«Это узкий эксперимент, сфокусированный на тех случаях, когда наши системы не находят в интернете релевантного контента по заданному запросу… Мы расследуем эту ситуацию и доработаем SERP, чтобы реклама не показывалась по умолчанию. Это было непреднамеренно».

This is a narrow experiment focused on times when our systems detect there is little relevant content available on the web for the given query. It appears to be overtriggering. We will investigate and adjust, including ensuring ads don't show by default. That wasn't intended. — Danny Sullivan (@dannysullivan) May 7, 2019

Напомним, что в марте 2018 года Google начал тестировать SERP с одним результатом. При этом поисковик мог возвращать лишь рекламный блок и ссылку для просмотра органических результатов. Через неделю после запуска Google приостановил этот эксперимент, заявив, что собрал достаточно обратной связи и теперь займётся улучшением этого формата.

В ноябре поисковик снова стал возвращать готовые ответы без других результатов. Такая SERP выводится по запросам, связанным с датами, калькулятором и конвертацией величин. При этом поисковик всегда предоставляет ссылку для просмотра всех результатов на тот случай, если у пользователя возникнет такое желание.