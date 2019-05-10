Google анонсировал новые функции в поиске по картинкам

На конференции I/O 2019 Google анонсировал ряд новых функций в поиске по картинкам. В их числе – поддержка изображений с высоким разрешением, 3D и возможность просмотра AMP-страниц, связанных с найденными картинками.

Изображения с высоким разрешением

Google заявил, что в скором времени будет запущена программа для отправки в Google Картинки изображений с более высоким разрешением.

Как попасть в эту программу, в компании не уточнили, но посоветовали следить за центральным блогом для вебмастеров , где должно появиться объявление на эту тему.

Ниже – слайд с анонсом новой программы:

Google также показал разметку, которая может использоваться для добавления этих изображений. Однако на данный момент она пока не запущена.

3D-изображения

О 3D-изображениях в поиске Google рассказал ранее, теперь в компании показали разметку, которая может использоваться для страниц с такими изображениями.

Опять же, на данный момент эта функциональность находится на стадии тестирования и пока доступна не всем вебмастерам.

Просмотр AMP-страниц, связанных с изображениями

Google также тестирует новую функцию, с помощью которой можно будет просмотреть AMP-страницу, связанную с найденным изображением. Для этого будет достаточно свайпа снизу вверх по результату поиска.

Слайд из презентации Google на эту тему:

Новая функция в действии:

Showing preview of #AMP pages over Google Image results is something new? @rustybrick pic.twitter.com/ElVXYArLkQ — Jose Varghese (@IamJoseVarghese) March 23, 2019

Напомним, что в последние месяцы Google неоднократно давал вебмастерам понять, что им следует уделять больше внимания Image Search как ещё одному источнику трафика и конверсий.