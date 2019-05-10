Google анонсировал новые функции в поиске по картинкам
На конференции I/O 2019 Google анонсировал ряд новых функций в поиске по картинкам. В их числе – поддержка изображений с высоким разрешением, 3D и возможность просмотра AMP-страниц, связанных с найденными картинками.
Изображения с высоким разрешением
Google заявил, что в скором времени будет запущена программа для отправки в Google Картинки изображений с более высоким разрешением.
Как попасть в эту программу, в компании не уточнили, но посоветовали следить за центральным блогом для вебмастеров, где должно появиться объявление на эту тему.
Напомним, что в последние месяцы Google неоднократно давал вебмастерам понять, что им следует уделять больше внимания Image Search как ещё одному источнику трафика и конверсий.
В 2018 году Google переработал алгоритм поиска по картинкам, чтобы сделать авторитетность страницы более важным сигналом в ранжировании, а также начал приоритизировать те сайты, где изображения играют центральную роль и расположены в верхней части страницы.
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