В Google теперь можно искать и проигрывать подкасты

Google приступил к запуску поддержки подкастов в поиске. Теперь пользователи смогут находить подкасты и проигрывать их прямо в результатах выдачи – как на мобильных, так и на десктоп-устройствах. Об этом объявил глава Google Podcasts Зак Рено-Ведин (Zack Reneau-Wedeen) в Twitter.

«Начиная с этой недели вы сможете искать и проигрывать подкасты прямо в поиcке Google через Android, iOS и десктопные браузеры. Это шаг, призванный сделать аудио жителем первого класса в Google».

Rolling out this week you'll be able to search for and play podcasts directly in Google Search across Android, iOS, and desktop browsers, a step toward making audio a first-class citizen across Google. pic.twitter.com/29ohC7W9z8

— Zack Reneau-Wedeen (@ZackRW) May 9, 2019

На мобильных устройствах эти результаты будут выглядеть так:

На десктопах:

По клику на «More episodes» пользователь будет перемещён в интерфейс Google Podcasts:

Новая функция позволяет искать не только по заголовкам или метаданным подкастов, но и по аудио – транскрипциям, сделанным Google – внутри подкастов.

Чтобы подкасты могли появляться в результатах поиска Google и Google Podcasts вместе с описанием отдельных выпусков и встроенным плеером, на эти страницы нужно добавить специальную разметку.

Используя разметку, авторы подкастов смогут максимально увеличить видимость своего контента в результатах поиска.

Напомним, что Google начал поддерживать разметку для подкастов ещё в 2017 году.




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