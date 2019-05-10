В Google теперь можно искать и проигрывать подкасты
Google приступил к запуску поддержки подкастов в поиске. Теперь пользователи смогут находить подкасты и проигрывать их прямо в результатах выдачи – как на мобильных, так и на десктоп-устройствах. Об этом объявил глава Google Podcasts Зак Рено-Ведин (Zack Reneau-Wedeen) в Twitter.
«Начиная с этой недели вы сможете искать и проигрывать подкасты прямо в поиcке Google через Android, iOS и десктопные браузеры. Это шаг, призванный сделать аудио жителем первого класса в Google».
Rolling out this week you'll be able to search for and play podcasts directly in Google Search across Android, iOS, and desktop browsers, a step toward making audio a first-class citizen across Google. pic.twitter.com/29ohC7W9z8
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