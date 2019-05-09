Google начал поддерживать два новых типа структурированных данных – FAQ и How-to
Google
How-to
Расширенные результаты этого типа представляют собой пошаговые инструкции по выполнению определённых задач.
В поиске Google они будут выглядеть так:
В Google Assistant:
Отчёт по How-to в Search Console:
Документация по этой разметке для поиска доступна
FAQ
Этот тип структурированных данных предназначен для разметки страниц с ответами на частые вопросы по конкретной теме.
В поисковой выдаче Google эти результаты будут выглядеть так:
В Google Assistant:
Документация по разметке FAQ для основного поиска доступна
Google также предупредил, что разметку FAQ нельзя путать с разметкой QA Page, предназначенной для форумов и других страниц, где пользователи могут оставлять вопросы и получать ответы на них.
Напомним, что поисковик анонсировал добавление поддержки трёх новых типов структурированных данных – FAQ, How-to и Q&A – в июле 2018 года.
Разметку для страниц вопросов и ответов Google начал поддерживать в декабре 2018 года.
Отметим также, что ранее в этом месяце в Search Console появились три новых отчёта по структурированным данным.
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