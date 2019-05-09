В Facebook появились новые функции для малого бизнеса
Facebook
Создание автоматизированной рекламы
Рекламные сообщения могут создаваться для Facebook, Instagram, Messenger и рекламной сети Audience Network. Перед запуском автоматизированной рекламы нужно ответить на несколько простых вопросов о бизнесе и целях, после чего компании будет предложен индивидуальный маркетинговый план продвижения.
Возможности автоматизированной рекламы:
- Несколько версий объявления. Рекламодатели могут автоматически создавать до 6 разных версий объявления. Система предложит CTA-кнопки, текст и другие элементы, основанные на информации со страницы компании. После запуска рекламы Facebook определит самый эффективный вариант.
- Персонализированные рекомендации по аудитории. Все подсказки будут основаны на информации со страницы компании.
- Рекомендуемый бюджет. Facebook предложит бюджет, который с наибольшей вероятностью позволит достичь результатов согласно заданной цели. Компании также могут сами указать бюджет, а система спрогнозирует те результаты, которые можно получить с помощью этой суммы.
- Оповещения. Рекламодатели также будут получать оповещения, которые помогут им понять, насколько эффективны их объявления и что можно улучшить.
Назначение встреч
Новый бесплатный инструмент поможет превратить посетителей страницы в клиентов. Для этого достаточно добавить на неё кнопку «Book now», чтобы пользователи могли назначать встречи через Facebook и Instagram, а также бронировать услуги. Подробнее об этой функции можно узнать
Три новых инструмента редактирования видео
В их числе – автоматическая обрезка, обрезка видео и наложения изображений и текста. Эти инструменты, доступные в Ads Manager, помогут снизить затраты на создание качественного видеоконтента.
Напомним, что ранее Facebook анонсировал бизнес-каталоги в WhatsApp, с помощью которых компании смогут демонстрировать свои товары пользователям.
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Internet и сети
09.05.2019 18:03