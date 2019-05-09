В Facebook появились новые функции для малого бизнеса

Facebook объявил о запуске ряда новых функций, ориентированных на малый и средний бизнес. Они пригодятся тем компаниям, которые используют социальную сеть для продвижения своих товаров и общения с клиентами.

Создание автоматизированной рекламы

Рекламные сообщения могут создаваться для Facebook, Instagram, Messenger и рекламной сети Audience Network. Перед запуском автоматизированной рекламы нужно ответить на несколько простых вопросов о бизнесе и целях, после чего компании будет предложен индивидуальный маркетинговый план продвижения. 

Возможности автоматизированной рекламы:

  • Несколько версий объявления. Рекламодатели могут автоматически создавать до 6 разных версий объявления. Система предложит CTA-кнопки, текст и другие элементы, основанные на информации со страницы компании. После запуска рекламы Facebook определит самый эффективный вариант.
  • Персонализированные рекомендации по аудитории. Все подсказки будут основаны на информации со страницы компании.
  • Рекомендуемый бюджет. Facebook предложит бюджет, который с наибольшей вероятностью позволит достичь результатов согласно заданной цели. Компании также могут сами указать бюджет, а система спрогнозирует те результаты, которые можно получить с помощью этой суммы.
  • Оповещения. Рекламодатели также будут получать оповещения, которые помогут им понять, насколько эффективны их объявления и что можно улучшить.

Назначение встреч

Новый бесплатный инструмент поможет превратить посетителей страницы в клиентов. Для этого достаточно добавить на неё кнопку «Book now», чтобы пользователи могли назначать встречи через Facebook и Instagram, а также бронировать услуги. Подробнее об этой функции можно узнать здесь.

Три новых инструмента редактирования видео

В их числе – автоматическая обрезка, обрезка видео и наложения изображений и текста. Эти инструменты, доступные в Ads Manager, помогут снизить затраты на создание качественного видеоконтента.

Напомним, что ранее Facebook анонсировал бизнес-каталоги в WhatsApp, с помощью которых компании смогут демонстрировать свои товары пользователям.


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