Google: как страницы низкого качества влияют на ранжирование сайта в целом

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, как страницы низкого качества могут влиять на ранжирование сайта в целом.

В частности, один из вебмастеров поинтересовался, могут ли отдельные страницы «тянуть вниз» оставшуюся часть сайта. В вопросе речь шла об одном из подразделов ресурса и возможных санкциях за некачественный контент в нём.

Джон Мюллер начал с объяснения того, что многие вебмастера ошибочно воспринимают как санкции тот факт, что их страница не ранжируется. Хотя обычно это происходит в том случае, если она содержит низкокачественный или нерелевантный запросу пользователя контент.

Что касается санкций, то обычно это слово ассоциируется с ручными санкциями, отметил Мюллер.

При этом он добавил, что в ранжировании Google старается фокусироваться на качестве страницы, а не сайта в целом. Однако это не всегда возможно и зависит от конкретного случая.

«В целом, когда речь заходит о качестве сайта, мы стремимся к максимальной детализации, чтобы выяснить, какие конкретные страницы или части сайта являются действительно хорошими, а какие – не очень. И в зависимости от сайта, иногда это возможно. Иногда нет. Мы просто должны смотреть на всё в целом».

Если Google не уверен в качестве контента, который содержится в сомнительной части сайта, то он может занимать более низкие позиции в выдаче или же вовсе не ранжироваться.

В целом, чем больше низкокачественного контента на сайте, тем больше он влияет на ранжирование других, более качественных страниц. Поэтому желательно максимально минизировать такие сигналы.

Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что после проведения работ по повышению качества сайта результатов в ранжировании следует ждать не раньше, чем через несколько месяцев.