Google: как страницы низкого качества влияют на ранжирование сайта в целом

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос о том, как страницы низкого качества могут влиять на ранжирование сайта в целом.

В частности, один из вебмастеров поинтересовался, могут ли отдельные страницы «тянуть вниз» оставшуюся часть сайта. В вопросе речь шла об одном из подразделов ресурса и возможных санкциях за некачественный контент в нём.

Джон Мюллер начал с объяснения того, что многие вебмастера ошибочно воспринимают как санкции тот факт, что их страница не ранжируется. Хотя обычно это происходит в том случае, если она содержит низкокачественный или нерелевантный запросу пользователя контент.

Что касается санкций, то обычно это слово ассоциируется с ручными санкциями, отметил Мюллер.

При этом он добавил, что в ранжировании Google старается фокусироваться на качестве страницы, а не сайта в целом. Однако это не всегда возможно и зависит от конкретного случая.

«В целом, когда речь заходит о качестве сайта, мы стремимся к максимальной детализации, чтобы выяснить, какие конкретные страницы или части сайта являются действительно хорошими, а какие – не очень. И в зависимости от сайта, иногда это возможно. Иногда нет. Мы просто должны смотреть на всё в целом».

Если Google не уверен в качестве контента, который содержится в сомнительной части сайта, то он может занимать более низкие позиции в выдаче или же вовсе не ранжироваться.

В целом, чем больше низкокачественного контента на сайте, тем больше он влияет на ранжирование других, более качественных страниц. Поэтому желательно максимально минизировать такие сигналы.

Напомним, ранее Джон Мюллер заявил, что после проведения работ по повышению качества сайта результатов в ранжировании следует ждать не раньше, чем через несколько месяцев.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Путин подписал закон об изоляции роSSийского интернетаПутин подписал закон об изоляции роSSийского интернета
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Киберполиция ищет сотрудников. Заработная плата – от 11 000 грн и соцпакет
F8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсыF8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсы
Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из бетыПоисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты
Блок рекламы


Похожие новости
Google Ads завершил работу над новым Планировщиком ключевых словGoogle Ads завершил работу над новым Планировщиком ключевых слов
Google о mobile-first индексации: «Мы продвигаемся»Google о mobile-first индексации: «Мы продвигаемся»
В Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в ТаблицыВ Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в Таблицы
Google так и не закрыл уязвимость, позволяющую совершать XSS-атаки на GooglebotGoogle так и не закрыл уязвимость, позволяющую совершать XSS-атаки на Googlebot
Google займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видеоGoogle займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видео
Google вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search ConsoleGoogle вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search Console
Google позволит автоматически удалять историю местоположений и поискаGoogle позволит автоматически удалять историю местоположений и поиска
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Google возобновил обновление отчётов в Search ConsoleGoogle возобновил обновление отчётов в Search Console
Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центровGoogle Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров
Последние новости
Подгружаем последние новости